الثلاثاء 04 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كولومبيا: ارتفاع عدد ضحايا العنف شمالى البلاد إلى 23 شخصًا

كولومبيا
كولومبيا

أفاد مكتب المدعي العام في كولومبيا بارتفاع عدد ضحايا العنف والاشتباكات ما بين الجماعات المسلحة والعصابات في منطقة أراوكا شمالي البلاد إلى ما يقارب 23 شخصًا.

وذكرت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، الثلاثاء، أن السلطات الرسمية أكدت مقتل 23 شخصًا، إلا أن المعلومات لا تزال غير واضحة، حيث إنه من الصعب الدخول إلى المنطقة التي وقعت فيها الاشتباكات.

أوضحت القناة أنه لا يزال من الضروري التعامل بحذر مع هذه الأرقام، مشيرة إلى أن القتال قد اندلع ما بين "جيش التحرير الوطني" والفصائل المنشقة عن القوات المسلحة الثورية لكولومبيا أو "فارك".

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