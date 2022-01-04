الثلاثاء 04 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

اقتصاد

رئيس القابضة للنقل: «EG BUS» تقدم خدمة متميزة لنقل الركاب بأحدث التقنيات

اللواء صلاح الدين
اللواء صلاح الدين حلمي

كشف اللواء صلاح الدين حلمي، رئيس الشركة القابضة للنقل البحري والبري، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام عن خطة تطوير شركات النقل البري.

وأضاف في تصريحات لـ«الدستور»، أن الشركة القابضة للنقل البحري والبري تعد أحد أهم المرافق الحيوية في مصر، مشيرًا إلى أنها من أكبر الشركات في مصر وتخدم قطاعًا كبيرًا من الجماهير منذ سنوات طويلة ومن بين الشركات التابعة للشركة القابضة عدد 3 شركات نقل ركاب والتى تساهم في دعم الاقتصاد القومي إلى جانب مسئوليتها الاجتماعية تجاه نقل الركاب بين المحافظات.

وأشار «حلمي»، إلى أنها تقدم خدماتها بأسعار مناسبة، في ضوء توجيهات الحكومة لحماية محدودي الدخل، وتقوم بدور محوري في إثراء منظومة نقل الركاب من خلال كياناتها التابعة والمتمثلة في كل من شركة «الصعيد للنقل والسياحة «إيجي باص » / شرق الدلتا للنقل والسياحة / غرب الدلتا ووسط الدلتا للنقل والسياحة»، وتساهم في تقديم خدمات متميزة لجماهير الركاب مع توفير جميع سبل الراحة والأمان بمستويات خدمة متنوعة ومتطورة سواء من خلال عربات الـVIP والبولمان والمكيف والاقتصادي بأسعار مناسبة دون تحميل المواطن أعباء إضافية.

وأوضح أنه يأتي هذا انطلاقا من دورها القومي والاجتماعي لخدمة المجتمع والمواطن رغم التحديات وأعباء التشغيل المتزايدة، مضيفا: «من المؤكد أن منظومة نقل الركاب بمفهومها الشامل تعد بمثابة قاطرة النمو والتنمية والمحرك الأساسي للتقدم والانطلاق، وفضلا عن ذلك فهي تعتبر النشاط الحيوي الذي يسهم في دفع مقدرات الإنتاج».

وأشار رئيس الشركة القابضة للنقل البحري والبري، إلى أنه في إطار خطة التطوير المستمر لهذه الكيانات من خلال دمجها في كيان واحد قوى يستطيع المنافسة مع شركات القطاع الخاص، تم تدشين العلامة التجارية EGBUS لتمثل الكيان الجديد بأصول وخبرات الشركات الثلاثة وتدعيمه بأحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة لتقديم خدمة متميزة من خلال منظومات لغرفة العمليات والسيطرة مكونة من «منظومة الحجز الآلي – تطبيق متابعة الكاميرات للمحطات والأتوبيسات – منظومة متابعة التحركات اليومية»، وتطبيق مختلفة للحجز «الصفحة الرسمية للشركة – تطبيق الهاتف المحمول – شاشة الحجز الآلي بالمحطات الرئيسية – الحجز الآلي بالمحطات ومكاتب الحجز»، وكذا أسلوب الدفع ûفيزا ماستركارد، كاش، كروت الاشتركات الذكية لشركة EGBUS منافذ شركة فوري». 

وأوضح، أنه تم تجهيز الأتوبيسات بأجهزة تحقق الجودة والرفاهية في تقديم الخدمة تعمل على تحقيق الميزة التنافسية للشركات التابعة «GPS – WIFI – تابلت لكل راكب – 3 كاميرات داخل الاتوبيس لمتابعة الرحلة – شواحن للهواتف المحمولة – عدد 2 شاشة عرض رئيسية».

وأكد أنه تم الانتهاء من تجهيز وتطوير المحطة الدولية بالعباسية بعد تطويرها لخدمة شركات نقل الركاب الثلاث لنقل المواطنين بجميع الاتجاهات داخل محافظات الجمهورية لكى تتناسب مع متطلبات التشغيل الحديثة «صالة انتظار – صالة ركاب – شاشات عرض للتوقيتات – حجز ألى – كافيتريا – صالات انتظار الأتوبيسات مزودة بأربعة حارات – مكتب للطرود»، مزودة بخدمات WIFI – مخارج لشواحن التلفونات المحمولة بطريقتين «كهرباء – USB» – كاميرات مراقبة – منظومة لتنظيم انتظار العملاء «Q-SYS» – شاشات عرض واختيار الحجز للعملاء – أجهزة حاسب آلى وطابعات.

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وائل لطفي

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