الثلاثاء 04 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

70 بصمة فنية واعدة في معرض كلية الفنون الجميلة حلوان

معرض كلية الفنون
معرض كلية الفنون الجميلة حلوان

أعرب الدكتور عمرو محمد سامي عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، عن سعادته بمستوى اللوحات والأعمال المشاركة في معرض «بصمة»، الذي افتتح يوم الأحد الماضي بقاعة العرض الكبرى بالكلية.

ووصف «سامي» الأعمال الفنية في المعرض والتي تمثل إنتاج سبعين دارسا ودارسة في قسم الدراسات الحرة بالكلية، بأنها أعمال فنية إحترافيه وأن عنوان المعرض جديرًا بهذا الأسم لأن تلك الأعمال المعروضة حقا سوف تترك بصمة فنية يشهد لها الجميع، مؤكدًا أن الكلية تدعم المواهب وتقدم لهم كل الدعم من خلال القسم الحر.

كذلك أعربت الدكتورة أمنية يحيى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عن أملها بأن يكون هذا المعرض بمثابة بداية جديدة تتيح لكل مشارك إقامة معارض مستقلة لأعماله.

وأعربت النانو الشابة إسراء نصر الدين عن سعادتها بالمشاركة في هذا المعرض بلوحة تمثل أحلام الماضي والحاضر والمستقبل، وقالت إنها تعلمت الكثير خلال دراستها في القسم الحر وتتطلع لمزيد من الدراسة لصقل موهبتها، مؤكدة أن المشاركة في المعرض أتاحت لها الاستماع إلى آراء شديدة الأهمية من أساتذة الكلية ومن المشاركين في المعرض وكذلك الحضور.


جدير بالذكر أن عدد المشاركين  بالمعرض بلغ 70 دارسا ودارسة شاركوا بمجموعة متنوعة من الأعمال الفنية ، عبارة عن:
67 عمل رسم وتصوير
9 عمل عرايس
13عمل نحت ميداني
5 عمل نحت بارز

ويستمر المعرض المعرض حتى يوم الخميس الموافق 6 يناير الجاري.

رئيس التحرير

وائل لطفي

ولا تجسسوا

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