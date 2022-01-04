«الشكر» أبرزها.. داعية بالأوقاف: 4 أمور لا تتركهم فتحرم فضلهم

قال الشيخ محمد أبو بكر جاد الرب، الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف، إن هناك 4 أمور لا تتركهم أبدا مهما ضاقت عليك الدنيا وشعرت باليأس والإحباط، ومهما كنت حزينا، وزادت عليك الهموم، لأن متعلق بهم أشياء فلو فقدتهم سوف تفقد المتعلق بهم، وهم: “الذكر، والدعاء، والاستغفار، والشكر”.

وأضاف في مقطع فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": “احذر أيها المسلم الشكر طيلة حياتك، والشكر ليس في الغنى والسعادة فقط، فالشكر الحقيقي هو ساعة نزول البلاء، فأهل الفضل إذا أعطوا شكروا وإذا منعوا شكروا، فلو منعت الشكر ستمنع الزيادة ولكن لو استمريت في الشكر سيعطيك الله الزيادة”، مستدلا على ذلك بما جاء في كتاب الله تعالى: "ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم فإن عذابي أليم"، وترك الشكر كفر أي زهد في النعمة.

وأما عن الأمر الثاني، فقال جاد الرب: "لا تترك الذكر، فلو تركت الذكر سوف يتركك الله وتحرم من ذكر الله لك، حيث قال تعالى: "فاذكروني أذكركم" ولو منعت من الذكر إن نسيك الله أنساك نفسك، وإن أنساك نفسك أوكلك إلى هواك، وإن أوكلك إلى هواك أوكلك إلى شيطانك فأهلكك، وهذه مصيبة كبيرة، حيث قال تعالى: "نسوا الله فنسيهم".

بينما جاء الأمر الثالث: هو إلا تترك الدعاء حتى لا تحرم من الإجابة والاستجابة، وإن أي دعوة تدعو الله بها تستجاب، حيث قال الله تعالى: "وقال ربكم ادعوني استجب لكم"، وقال تعالى أيضا: "إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ" والعبادة المقصود بها هنا الدعاء، والإلحاح إلى الله.

وأشار إلى أن أخر تلك الأمور هو إلا تترك الاستغفار حرمت من الأجر العظيم، فمهما كانت طاعتك ومعصيتك فاستغفر، فالله جعل النجاة لأهل الاستغفار بعد رسول الله، حيث قال الله تعالى: "وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون".