الثلاثاء 04 يناير 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق مع سائق نقل عرّض حياة المواطنين للخطر بالقاهرة

حبس
حبس

تجري جهات التحقيق المختصة التحقيق مع سائق سيارة نقل ثقيل لتعريضه حياة المواطنين للخطر.

وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الثلاثاء، ملابسات ما تم نشره على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بشأن قيام قائد سيارة نقل ثقيل بالقيادة برعونة معرّضًا حياة المواطنين للخطر بالقاهرة. 

ورصدت الأجهزة الأمنية نشر معلومات على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" من تعليق مدعوم بالصور بشأن قيام قائد سيارة نقل ثقيل محددة بالقيادة بطريقة متهورة في أحد شوارع القاهرة معرضاً حياة المواطنين للخطر.

تم ضبط السيارة وقائدها حال سيره بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة، وتبين أنها ملكه ورخصتي التسيير والقيادة ساريتان، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.

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ولا تجسسوا

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