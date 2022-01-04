النفط يصعد فوق 80 دولارًا مع اتفاق «أوبك+» على زيادة الإنتاج

ارتفعت أسعار النفط اثنين بالمئة اليوم الثلاثاء، إذ اتفق منتجو أوبك+ على التمسك بالزيادة المقررة لشهر فبراير، استنادًا إلى مؤشرات بأن السلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا لن يكون لها سوى تأثير محدود على الطلب.



وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 1.50 دولار، أي نحو اثنين بالمئة، إلى 80.48 دولار للبرميل بحلول الساعة 1450 بتوقيت جرينتش.

وصعدت أسعار خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.48 دولار، أو اثنين بالمئة، إلى 77.56 دولار للبرميل.



وقالت أربعة مصادر في أوبك + لرويترز إن المجموعة اتفقت اليوم على زيادة الإنتاج 400 ألف برميل يوميًا في فبراير استنادًا إلى توقعها بأن السلالة أوميكرون سيكون لها تأثير قصير الأجل على الطلب.

وفي صباح اليوم، ارتفعت أسعار النفط، قبل اجتماع من المتوقع أن يلتزم فيه كبار المنتجين بخطط زيادة الإمدادات في فبراير، في الوقت الذي لم يؤد فيه ارتفاع الإصابات بـ«كوفيد -19» إلى عمليات إغلاق في أكبر الدول المستهلكة للوقود حتى الآن.

وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 43 سنتًا إلى 79.41 دولار للبرميل.



وتعافت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي من خسائرها في وقت سابق وارتفعت 33 سنتًا إلى 76.41 دولار للبرميل.



وكانت العقود الآجلة لبرنت وخام غرب تكساس قد هبطتا أكثر من واحد في المئة يوم الإثنين.



ومن المقرر أن تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» وروسيا وحلفاؤها، وهي المجموعة التي تعرف باسم أوبك +، الثلاثاء.

ومن المقرر أن تجتمع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة في الساعة 1200 بتوقيت جرينتش يليها اجتماع وزاري في الساعة 1300 بتوقيت جرينتش وكلاهما من خلال الفيديو.