التحقيق مع مالك ثلاجة بحوزته لحوم فاسدة بالجيزة

تجرى النيابة العامة بجنوب الجيزة، التحقيق مع مالك ثلاجة، ضبط بحوزته على كمية من اللحوم مجهولة المصدر، يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وضبط رجال مباحث التموين بالجيزة كمية من اللحوم مجهولة المصدر بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية، يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيقات.

تم ضبط المتهم خلال شن حملة لرجال مباحث التموين بالجيزة، على عدد من الأسواق والمحال التجارية وثلاجات حفظ اللحوم، حيث ضبط بحوزته كمية من اللحوم تبين أنها دون بيانات مجهولة المصدر، ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

تم التحفظ على المضبوطات، تمهيدًا لاتخاذ قرار بالتصرف بها، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.