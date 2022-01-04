الثلاثاء 04 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«إكسبو 2020 دبى» يسجل نحو 9 ملايين زيارة خلال 3 أشهر

إكسبو 2020
إكسبو 2020

سجل معرض «إكسبو 2020 دبي» ما يقرب من تسعة ملايين زيارة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من انعقاده، فيما تجاوزت أعداد الزيارات الافتراضية حاجز الـ 50 مليون شخص.


وذكرت وكالة أنباء الإمارات «وام» اليوم الثلاثاء، أن المعرض سجل 8,958,132 زيارة خلال تلك الفترة بفضل قائمة من الفعاليات التي تم تنظيمها على مدار موسم الأعياد خلال شهر ديسمبر الماضي.


واستضاف المعرض في الفترة من أكتوبر حتى ديسمبر الماضي 8902 قائد حكومي منهم وزراء ورؤساء دول ورؤساء وزراء وقادة دول، شهدوا العديد من الفعاليات الرسمية.


وشهدت الفترة من أول أكتوبر حتى 31 ديسمبر الماضي، قدوم ما يقرب من ثلث إجمالي الزوار من خارج الإمارات، وكان على رأس الدول التي جاء منها أكبر عدد زوار الهند، ألمانيا، فرنسا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا، والمملكة العربية السعودية.


ومن جانبها، قالت ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة الدولة الإماراتية لشئون التعاون الدولي المدير العام لإكسبو 2020 دبي، إن الأرقام تعكس مدى قوة تدابير السلامة الصارمة التي نواصل تطبيقها للتصدي لوباء «كوفيد-19»، والتي تستمر في حماية زوار إكسبو 2020، وموظفيه والمشاركين فيه على حد سواء.


ويستمر المعرض حتى 31 مارس المقبل، وهو أول إكسبو دولي ينظم في منطقة الشرق الأوسط.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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