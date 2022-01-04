الثلاثاء 04 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة طفل صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق بمدينة 6 أكتوبر

اسعاف
اسعاف

أصيب طفل بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق في مدينة 6 أكتوبر، وتم نقل المصاب إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا من الخدمات الأمنية في مدينة السادس من أكتوبر، مفاده وجود مصادمة، وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين أنه أثناء عبور طفل للطريق صدمته سيارة مسرعة، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتم نقله إلي المستشفى.

وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، وضبط مالك السيارة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة.

مدينة 6 أكتوبر اصابة طفل شرطة النجدة طفل صدمته سيارة غرفة عمليات شرطة النجدة

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