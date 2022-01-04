الثلاثاء 04 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إفريقيا: تلقى 9% من سكان القارة لقاح كورونا

لقاح كورونا
لقاح كورونا

ذكرت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الذراع الصحية للاتحاد الإفريقي، بلوغ نسبة تحصين سكان أفريقيا من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا 9.11% فقط، بينما تلقى نحو 13.65% جرعة واحدة، الأمر الذي يشير إلى استمرار تباطؤ عملية التحصين.
وأوضحت المراكز - في بيان اليوم الثلاثاء - أن إجمالي إصابات القارة بلغ 9 ملايين و470 ألف حالة، بينما بلغ إجمالي الوفيات 228 ألفًا و500 حالة وسط تعافي 8 ملايين و540 ألف شخص.
وحول ظهور متحور "أوميكرون"، أوصت بتنفيذ تدابير الصحة العامة والتدابير الاجتماعية، بما في ذلك ارتداء الأقنعة والتباعد الجسدي، باعتبارها ضرورة للحد من انتقال الفيروس بغض النظر عن ظهور تحورات جديدة.
يذكر أن المراكز الأفريقية تدعم كافة دول القارة السمراء لتحسين المراقبة والاستجابة للطوارئ والوقاية من الأمراض المعدية، ويشمل ذلك التصدي لانتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية والبشرية، كما تسعى أيضا لبناء القدرة على الحد من أعباء الأمراض على القارة.

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