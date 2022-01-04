الثلاثاء 04 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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عالم

«شتاينماير» في طريقه لولاية رئاسية ثانية في ألمانيا بعد حصد تأييد الخضر

جريدة الدستور

أصبح الرئيس الألماني، فرانك-فاتلر شتاينماير في طريقه لولاية رئاسية ثانية بعد إعلان حزب الخضر، الشريك في الائتلاف الحاكم، دعمه لترشحه، اليوم الثلاثاء.

وقال قادة الحزب، في بيان مشترك، إن شتاينماير «رئيس اتحادي جيد للغاية ويحظى باحترام كبير، وقدّم خدمات كبيرة لبلدنا خلال ولايته الأولى»، وأضافوا: «مقتنعون أنه سيواصل دعم وتوجيه مجتمعنا في طريقه الصعب للخروج من الجائحة»، حسب ما نقلت النسخة الأوروبية لمجلة «بوليتيكو».

وكان الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الذي ينتمي إليه الرئيس، والحزب الديمقراطي الحُر، قد أعلنوا دعمهم لشتاينماير، ومن شأن تلك الكتلة البرلمانية جعله الفائز المحتمل، ليتولى فترة رئاسية جديدة مدتها خمسة أعوام.

ولم يتقدم أي مرشح آخر حتى الآن لمنافسة شتاينماير، ومن المقرر إجراء التصويت البرلماني يوم 13 فبراير المقبل.

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