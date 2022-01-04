الثلاثاء 04 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

مستشار المفتى يوضح حكم المغالاة فى المهر

مجدى عاشور
مجدى عاشور

ورد سؤال من أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى الدكتور مجدى عاشور، المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" يقول: نشهد خلال هذه الأيام مغالاة في المهر يقوم بها أولياء الأمور ويشترطون ذلك، فما حكم الشرع في ذلك؟

من جانبه أجاب عاشور قائًلا: “إن المغالاة في المهر تكون بمجاوزة القدر المتعارف عليه في أمثال المرأة كأخواتها وبنات أعمامها”.

وأضاف مستشار المفتى أن المختار للفتوى أنه ليس للمهر حدٌّ شرعي أعلى مقدَّر، وكُلٌّ بحسب البيئة والعُرف الذي يعيش فيه الزوجان، ولكن استحب جمهور الفقهاء تخفيف المهر؛ لتيسير الزواج، وللحفاظ على الشباب والفتيات، وسهولة تكوين أسرة لمن يريدها، وقد قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم: "خَيْرُهُنَّ أَيْسَرُهُنَّ صَدَاقًا " يعني مهرًا.

هل الإنسان مخير أم مسير؟

وفي سياق آخر، رد مستشار المفتي على سؤال آخر ورد إليه حول هل أنا مُخَيَّر أو مُسَيَّر؟ قائًلا: “إنه لو رأيتَ لنفسك قوة ذاتية من صنع يدك فأنت مخير،  وإذا رأيتَ أنك وكل ما فيك ليس منك، ولا هو لك فأنت مسير، لافتا إلى أن المهم أن تخضع لربك عند الأولى وتُسَلِّم له عند الثانية”.

هل الإنسان مخير أم مسير العرف الشرع المهور مجدى عاشو المستشار الأكاديمي لمفتى الجمهورية الدكتور مجدي عاشور المهر المغالاة في المهر

رئيس التحرير

وائل لطفي

إعادة اختراع رجال الأعمال

الأكثر قراءة

إعادة استجواب أسرة بسنت خالد «ضحية الصور المفبركة» بالغربية

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعى بالرقم القومى على موقع الوزارة

«برودة شديدة».. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الغد ودرجات الحرارة المتوقعة

أول صورة للمتهمين بالتسبب فى واقعة فتاة الغربية ضحية الصور المفبركة

«الأرصاد» تكشف أسباب تساقط الثلوج في بعض المحافظات

إزالة 11 حالة تعدٍ بالبناء المخالف بحى غرب مطاى فى المنيا (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وجيه أمين عبدالعزيز

حرام عليكم .. مش أنا!

منى رجب

حتى تصبح القاهرة أفضل المدن لبدء حياة جديدة

أحمد سعد زايد

اختراع رأس السنة.. كيف كان؟

محمد محمود عمارة

التعليم بين التطوير والتدمير

حسين دعسة

النازية تعود إلى القارة السوداء.. الفن والثقافة السر

محمود خليل

الأمة تهتف بحياة الزعيم الوطنى «القريب من الله»

محمد العسيري

لماذا تبنى «حياة كريمة» كل هذه المستشفيات؟

مؤمن المحمدي

صنداونز

صور

قرعة كأس الرابطة

جنازة ابراهيم حجازى

رجال الشرطة يساعدون المواطنين لمواجهة الطقس السيئ

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة فلسطينى بالرصاص الحى فى مواجهات مع الاحتلال جنوب الخليل

بـ"حسابات وصور مسروقة": كيف حاول قراصنة إيرانيون استهداف نجل نتنياهو ؟

فلسطين: ازدواجية خطاب «لبيد» تُظهر حقيقة مواقفه