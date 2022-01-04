الثلاثاء 04 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأمم المتحدة تدعو المجلس الاستشارى الصومالى لاستكمال الانتخابات

جيمس سوان
جيمس سوان

دعا الممثل الخاص للأمم المتحدة لدى الصومال جيمس سوان، اليوم الثلاثاء، قادة المجلس الاستشاري الوطني الصومالي لتنظيم جدول زمني لاستكمال العملية الانتخابية يلتزم به رؤساء الولايات الأعضاء.


وحث سوان، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الصومالية، المجلس لتصحيح أوجه القصور، وجعل العملية الانتخابية أكثر شفافية ومصداقية، مؤكدًا مواصلة الدعم للمجلس من أجل تنفيذ اتفاقيتي 17 سبتمبر 2020 و27 مايو 2021، مؤكدا أن المجلس يعتبر المحرك الرئيسي للعملية الانتخابية.

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