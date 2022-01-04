الثلاثاء 04 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجيش الكندى يبدأ الانتشار فى كيبيك لدعم حملة التطعيم ضد كورونا

الجيش الكندي
الجيش الكندي

بدأ انتشار أفراد القوات المسلحة الكندية اليوم الثلاثاء، في مختلف أنحاء مقاطعة كيبيك لدعم حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".


وقال وزير الحماية المدنية الكندي بيل بلير، عبر تويتر، "بعد الموافقة على طلب كيبيك للمساعدة الفيدرالية، يبدأ أفراد القوات المسلحة الكندية انتشارهم اليوم لدعم حملة التطعيم في المقاطعة".


وأضاف بلير، أن موظفيه سيواصلون "تقييم الموارد الفيدرالية الأخرى التي يمكن استخدامها لمساعدة المقاطعة في مكافحة الجائحة.


وينتشر ما يصل إلى 200 من أفراد القوات المسلحة في مدينتي مونتريال ولافال، على التوالي كبرى مدن المقاطعة، وفي منطقتي بوس وإستري، حسب متحدث باسم وزيرة الدفاع.


ومعظم هؤلاء الأفراد عسكريون سيقومون بدعم الطاقم الطبي الذي يجب أن يساعد في "المهام التخطيطية واللوجستية".


كما طلبت حكومة كيبيك مساعدة جميع الموظفين الفيدراليين المتاحين والمؤهلين للمساعدة في التطعيم.

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وائل لطفي

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