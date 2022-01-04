سريلانكا تعلن برنامج مساعدات بأكثر من مليار دولار لمكافحة الغلاء

أعلنت سريلانكا التي تشهد أزمة اقتصادية ومالية، الثلاثاء، برنامج مساعدات بقيمة 1.1 مليار دولار لموظفي القطاع العام خصوصا لمواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية.



وسيحصل أكثر من مليوني موظف حكومي ومتقاعد على مساعدة قدرها 60 ألف روبية «300 دولار» هذا العام؛ لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.



وأعلن وزير المالية باسيل راجاباكسا عن دعم مالي لتشجيع زراعة الحدائق المنزلية.

وقال: "نريد تشجيع حملة زراعية محلية كبيرة هذا العام من خلال دعوة الناس لزراعة طعامهم بأنفسهم".



ويتوقع أن تسجل المحاصيل الزراعية تراجعا أكبر بعد حملة كارثية لجعل سريلانكا أول دولة في العالم تمارس الزراعة العضوية بنسبة مئة بالمئة.



وأقال الرئيس غوتابايا راجاباكسا، الثلاثاء، وزيرا انتقد سياسة الزراعة العضوية وطالب بإقالة وزير الزراعة القريب منه.



ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 22.1 بالمئة في ديسمبر، بينما تكافح البلاد لتمويل الواردات لمواجهة النقص الحاد في المواد الأساسية.



وبلغ ارتفاع أسعار المواد الغذائية الشهر الماضي مستوى قياسيًا على أساس سنوي منذ إطلاق مؤشر أسعار المستهلك في كولومبو في 2013، وفقًا لإدارة الإحصاء.

بشكل عام ارتفع التضخم إلى 12% في ديسمبر، وهو مستوى غير مسبوق منذ بداية الإحصاء.



شهد اقتصاد الجزيرة انكماشا غير مسبوق نسبته 3,6 بالمئة في 2020 لكن البنك المركزي كان يعتمد على انتعاش بنسبة 4 إلى 5 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في 2021 مع إعادة الانفتاح التدريجي للاقتصاد ونشر التطعيم.



كان لوباء «كوفيد-19» عواقب وخيمة على اقتصاد الجزيرة وحرمها من المكاسب السياحية مما دفع الحكومة إلى اتخاذ تدابير جذرية للسيطرة على احتياطيها من العملات الأجنبية، بما في ذلك حظر طويل الأمد على استيراد بعض المنتجات.



لكن هذه القيود كان لها أيضا تأثير في الحد من بعض الأنشطة الاقتصادية وتسببت في نقص خطير، تفاقم بسبب الحظر المفروض، لواردات المواد الكيميائية الزراعية.