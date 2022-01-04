الثلاثاء 04 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

كاتدرائية ميلاد المسيح تستقبل البابا تواضروس الخميس

كاتدرائية ميلاد المسيح
كاتدرائية ميلاد المسيح

تستعد كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، الخميس المقبل، لقداس عيد الميلاد المجيد لعام 2022، والذي من المقرر أن يترأسه البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وسط إجراءات احترازية مشددة.

تأتي زيارة البابا تواضروس لكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية بعد غياب العام الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، إذ ترأس بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية قداس عيد الميلاد المجيد بدير الأنبا بيشوي.

 

ويشارك في قداس عيد الميلاد المجيد لفيف من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وخورس الشمامسة؛ والذي يترأسه الأرشيدياكون إبراهيم عياد، رئيس شمامسة الكاتدرائية، بالإضافة إلى عدد من الوزراء الحاليين والسابقين.


وفي سياق آخر، تقيم الكنيسة الإنجيلية، غدًا الأربعاء، احتفالية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، حيث يترأس الصلاة القس الدكتور أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر بالكنيسة الإنجيلية بقصر الدوبارة بالتحرير، وبحضور عدد من الشخصيات العامة بالدولة وممثلي الكنائس الإنجيلية بمصر.

وتفقد الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، آخر استعدادات كنيسة قصر الدوبارة الإنجيلية للاحتفال بعيد الميلاد المجيد المقرر انعقاده، غدا الأربعاء، الموافق 5 يناير الجاري في تمام الساعة السابعة مساءً، بحضور الدكتور القس سامح موريس، راعي الكنيسة. 

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وائل لطفي

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