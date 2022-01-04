الثلاثاء 04 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأجيل الحكم على المتهمين بتمزيق جسد سيدة بولاق الدكرور لـ 11 يناير

المتهمين
المتهمين

قررت محكمة جنح بولاق الدكرور تأجيل محاكمة المتهمين بسحل وتقطيع جسد "نسمة" المعروفة إعلامية بـ"سيدة بولاق الدكرور" لجلسة ١١ يناير الجاري.

البداية كانت بتلقي الرائد محمد طبلية رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، إشارة من المستشفى تفيد باستقبال ربة منزل تدعى “نسمة ع. م” مصابة بجروح قطعية وكدمات متفرقة وادعاء تعدى آخرين ومقيمة بمدينة عامر بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص وسؤال المصابة أفادت بتعدي 3 أشقاء «سيدتين» وفاء م. ع.، سعادة م. ع.، و«شقيقهما» حسين م. ع.، معلومين لديها، عليها بالضرب بسبب خلافات الجيرة.

وتحرر محضر بالواقعة يحمل رقم 35571 جنح بولاق الدكرور، وتم ضبط أحد المتهمين وأصدرت النيابة قرارا بضبط وإحضار 2 آخرين وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبطهما.

بولاق الدكرور مديرية أمن الجيزة تأجيل محاكمة خلافات الجيرة تأجيل محاكمة المتهمين

رئيس التحرير

وائل لطفي

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