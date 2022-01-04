الثلاثاء 04 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

التجاري الدولي يشارك في إصدار سندات توريق بـ4.3 مليار جنيه لصالح «كابيتال»

التجاري الدولي
التجاري الدولي

شارك البنك التجاري الدولي - مصر «CIB»، بالتعاون مع شركة «جي بي» للتأجير التمويلي في الإصدار الخامس لسندات توريق لصالح شركة «كابيتال للتوريق»، كمستشار مالي ومدير إصدار وضامن للتغطية، بالاشتراك مع بنكي القاهرة وقناة السويس، بينما قام بنك أبوظبي التجاري بالاكتتاب في طرح سندات توريق بلغت قيمتها الإجمالية 1.65 مليار جنيه، تم إصدارها على شريحة واحدة. 


وحازت السندات المُصدرة على تصنيف ائتماني «A+»، نتيجة الجودة العالية للمحفظة المُحالة، بالإضافة إلى الضمانات والتعزيزات الائتمانية الأخرى المتاحة إلى حمّلة السندات.


وفي هذا السياق، تولّى "التجاري الدولي" بجانب البنك العربي الإفريقي، وبنك القاهرة مجتمعين دور المستشار المالي ومدير إصدار وضامن تغطية في الإصدار السادس لسندات التوريق، بالاشتراك مع الأهلى الكويتي، بينما قام "أبو ظبي التجارى" بالاكتتاب في طرح سندات توريق بلغت قيمتها الإجمالية 2.65 مليار جنيه، تم إصدارها على 4 شرائح مختلفة في؛ الآجال، وأولوية السداد، ودرجة التصنيف الائتماني ومعدل العائد. 


وحازت السندات المصدرة أيضًا على تصنيف ائتماني «A" "A+" "AA" "AA+» للأربع شرائح على التوالي، وتأتي هذه الإصدارات ضمن برنامج إصدار سندات بقيمة إجمالية  18 مليار جنيه على ثلاث سنوات، وقام مكتب الدريني وشركاه بدور المستشار القانوني للطرح، ومكتب  شريف منصور دبوس بدور مراقب حسابات الإصدار. 


وفي هذا السياق، قالت منن عوض الله، رئيس مجموعة القروض المشتركة والسندات بالبنك التجاري الدولي، إن عملية التوريق جاءت في إطار ريادة البنك التجاري الدولي في دعم الشركات العاملة في المجالات كافة، بما في ذلك تدعيم وتنشيط سوق الخدمات المالية غير المصرفية، وسوق السندات المصرية. 


وأشارت إلى أن البنك يعمل على التنسيق والمشاركة في هذا الإصدار، نظرًا لحرص البنك على النهوض بهذه الأسواق، ما يساهم في التنمية الشاملة والنهوض بالاقتصاد القومي، وجاءت عملية التوريق هذه لتمثل استمرارًا لسلسلة الصفقات الناجحة التي نفذها البنك التجاري الدولي، ما يبرهن على قدرة فريق العمل على الاستفادة من العوامل كافة ومواجهة التحديات على حد سواء لإتمام الصفقات بشكل ناجح.


ونجح البنك التجاري الدولي، في إتمام 6 عمليات توريق خلال عام 2021، بقيمة تتعدى الـ7 مليارات جنيه.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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