القائد العام للقوات المسلحة يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

قدم الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى يرافقه الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وأكد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى أن مصر ستظل دائما قوية بوحدة نسيجها الوطنى قادرة على مواجهة كافة التحديات، مشيراً إلى أن رجال القوات المسلحة على العهد دائمًا يضعون وحدة مصر وأمنها القومى نصب أعينهم مقدمين أرواحهم فداء للوطن، معربًا عن اعتزاز القوات المسلحة بالمواقف الوطنية لقداسة البابا تواضروس الثانى، داعيًا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على مصر والمصريين بالأمن والاستقرار.

من جانبه، قدم قداسة البابا تواضروس الثانى الشكر والتقدير لرجال القوات المسلحة على جهودهم الوطنية المخلصة، مؤكدًا وقوف المصريين بجميع طوائفهم إلى جوار جيشهم العظيم فى مواجهة كافة العدائيات التي تواجه الوطن وأن الجميع على قلب رجل واحد لخدمة الوطن وحماية أمنه واستقراره.