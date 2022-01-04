الثلاثاء 04 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الإيسيسكو ومعهد العلم للدراسات الإسلامية بالمالديف يبحثان التعاون في تعليم اللغة العربية

الإيسيسكو
الإيسيسكو

بحث ممثلو مركز (الإيسيسكو) للغة العربية للناطقين بغيرها، بمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، خلال اجتماع مع ممثلي معهد العلم للدراسات الإسلامية في المالديف، آفاق التعاون في مجال اللغة العربية للناطقين بغيرها، وتأهيل المعلمين من المالديف، وتطوير قدراتهم وصقل كفاءاتهم، والاستفادة من خبرة مركز الإيسيسكو للغة العربية في الإشراف على إنتاج كتب تعليمية للغة العربية بالمالديف.

وذكر بيان للإيسيسكو أنه خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الثلاثاء، تم استعراض دور المركز وجهوده في نشر اللغة العربية وتعزيز مكانتها في الدول الأعضاء بمنظمة الإيسيسكو وخارجها، وذلك من خلال مجموعة من ورش العمل والدورات التدريبية، التي تستهدف معلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها، والأدوار المهمة التي يقوم بها المركز في تقديم المشورة الفنية والخبرة الأكاديمية، لإنتاج محتوى تعليمي باللغة العربية يتلاءم واحتياجات الطلاب واهتماماتهم.

وأضاف البيان أن الجانبين اتفقا على عقد ورشة تدريبية لمعلمي اللغة العربية بالمالديف خلال عام 2022.

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