إصابة 5 أشخاص فى حادثين متفرقين ببنى سويف

أصيب 5 أشخاص، اليوم الثلاثاء، فى حادثين تصادم مختلفين أعلى كوبري شرق النيل القديم، وطريق الشيخ متولى الشعراوى داخل مدينة بنى سويف، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بنى سويف الجامعى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية.

تلقي اللواء طارق مشهور مدير أمن بنى سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب دراجة بخارية أعلى كوبري بنى سويف القديم الرابط شرق المحافظة بالغرب ونتج عن الحادث اصابة كلا من حازم محمد علي 16, سنة مصابا بكسر بالساق اليسرى، وعمر عماد سيد 18 سنة مصابا بكسر بالركبة اليمنى وتم نقل المصابين الى المستشفى .

فيما وقع الحادث الثاني عندما اصطدمت دراجة بخارية بملاكى بطريق الشيخ الشعراوى بمدينة بنى سويف، وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص وهم حسين عبدالعاطي محمد 32 سنة مصابا بكسر بالقدم اليمني، وأحمد نشأت صلاح 25 سنة مصابا بجروح وكدمات، ومحمد أبو بكر زكي 23 سنة مصابا كسر بالقدم اليمني.

تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف الجامعي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة وتم تحرير محضر بالواقعتين.