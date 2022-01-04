رئيس مجلس الشيوخ يهنئ البابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد

بعث المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، ببرقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وجاء في نص البرقية: «يطيب لي بمناسبة عيد الميلاد المجيد، أن أتقدم لقداستكم بخالص التهاني وأطيب التمنيات، داعيا الله أن يعيده عليكم بالخير واليمن والبركات، وأن يوفقكم في كل ما تقومون به، وأن يشمل برعايته وطننا الغالي في ظل قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتظل مصر دائما رمزاً للحضارة ومنارة تضيء للعالم بفضل وحدة أبنائها ورعايتهم لما تحض عليه قيم الأديان السماوية الجليلة».