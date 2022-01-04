الثلاثاء 04 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

رئيس مجلس الشيوخ يهنئ البابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد

عبدالوهاب عبدالرازق
عبدالوهاب عبدالرازق

بعث المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، ببرقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وجاء في نص البرقية: «يطيب لي بمناسبة عيد الميلاد المجيد، أن أتقدم لقداستكم بخالص التهاني وأطيب التمنيات، داعيا الله أن يعيده عليكم بالخير واليمن والبركات، وأن يوفقكم في كل ما تقومون به، وأن يشمل برعايته وطننا الغالي في ظل قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتظل مصر دائما رمزاً للحضارة ومنارة تضيء للعالم بفضل وحدة أبنائها ورعايتهم لما تحض عليه قيم الأديان السماوية الجليلة».

عبد الفتاح السيسي مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي البابا تواضروس مجلس الشيوخ عيد الميلاد المجيد

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