محافظ أسيوط يحذر من الشبورة المائية على الطرق الزراعية والصحراوية

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه أصدر تعليماته باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المديريات والهيئات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، وذلك تحسبًا لموجة طقس سيىء تضرب أغلب محافظات الجمهورية وتوقعات بسوء الأحوال الجوية وانخفاض في درجات الحرارة واحتمالية سقوط أمطار على بعض المناطق.

كما حذر المحافظ من انتشار الشبورة المائية الكثيفة على جميع مراكز المحافظة وخاصة على الطرق الزراعية والصحراوية وانعدام الرؤية فى الفترة المسائية وحتى الصباح الباكر بناءًا على تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بشأن عدم استقرار الأحوال الجوية وانتشار الشبورة المائية.\

وأعلن محافظ أسيوط إلى أن غرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة في حالة انعقاد مستمر بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وتم اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة أية طارىء أو سوء في الأحوال الجوية ومراجعة المنشآت التعليمية والحكومية للتأكد من جاهزيتها مشيراً إلى جاهزية كافة القطاعات و انعقاد دائم على مدار 24 ساعة لغرفة عمليات المحافظة بحضور ممثلي كافة الجهات التنفيذية والأمنية المعنية وعلى تواصل مستمر مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والأحياء لمتابعة حالة الطقس أو أية تغييرات مناخية قد تحدث وتلقي أية بلاغات أو شكاوى من المواطنين والتعامل الفوري معها وذلك حسب تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية من موجة الطقس السيئ.

وأشار المحافظ إلى أنه تم التنسيق مع إدارة المرور وهيئة الطرق لاتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة فى حالة انتشار الشبورة المائية على الطرق الرئيسية واتخاذ قرارات غلق بعض الطرق في حالة انعدام الرؤية حفاظا على حياة وسلامة المواطنين وسائقي المركبات لافتا إلى التحذيرات المتكررة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية من انتشار شبورة على معظم الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية والطرق المؤدية من وإلى القاهرة وإلى محافظات الوجه البحرى والقبلى وتصل إلى حد الضباب مما يؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

وأضاف المحافظ أنه تم تكليف اللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة برئاسة غرفة إدارة الأزمات بالمحافظة وتوجيه رؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية خاصة على الطرق السريعة والمرور والتخلص من أية آثار تنتج عن الأمطار والتأكد من سلامة كافة مخرات السيول بنطاق المحافظة والتأكد من جاهزيتها ومراجعة جاهزية كافة المركبات والمعدات الخاصة بمواجهة الأمطار ومراجعة المهمات والأدوات الخاصة بالإغاثة ومراجعة البالوعات والمصارف وأعمدة الإنارة في الشوارع واتخاذ كافة الاجراءات الوقائية خلال تلك الفترة وتكليف مديرية الصحة برفع درجة الاستعداد في كافة المستشفيات والوحدات الصحية ومراجعة موقف الأدوية والأمصال والتأكيد على صلاحيتها وصلاحية المغذيات الكهربائية والمغذيات البديلة والتأكد من تجهيز كافة سيارات الإسعاف لتغطية مدن ومراكز المحافظة فضلًا عن تكليف إدارة المرور باتخاذ التدابير اللازمة ونشر الأكمنة الثابتة والمتحركة على الطرق السريعة والفرعية لمواجهة أية تداعيات ووضع طرق بديلة في حالة غلق بعض الطرق بالإضافة إلى توزيع معدات كسح المياه وسيارات الحماية المدنية والإطفاء بالأماكن الخطرة واستعداد فرق الطوارئ بكافة التخصصات "المياه – الصرف الصحي – الكهرباء – المرور – الطرق والغاز وغيرها".

وناشد المحافظ جموع المواطنين بأخذ الحيطة والحذر وخاصة قائدي السيارات على الطرق السريعة وتوخي الحذر أثناء القيادة ليلًا على الطرق السريعة والصحراوية والالتزام بالسرعات المقررة وبتعليمات المرور وهيئة الأرصاد الجوية واتباع التعليمات المرورية الخاصة في حالة سقوط أمطار وتجنب النزول إلى الشوارع والبقاء في المنازل قدر الإمكان وتجنب القيادة على الطرقات السريعة وتجنب الإقتراب من أعمدة الكهرباء أو السير تحت الأسلاك وعدم الوقوف بجانب الأشجار أو اللوحات الإعلانية أثناء موجات الهواء الشديدة وعدم الوقوف في الأماكن المكشوفة في حال حدوث البرق وتوخى الحذر من الشبورة المائية.

وأشار إلى إنه تم الإعلان عن استقبال شكاوى المواطنين والإبلاغ عن أي طارئ من خلال رقم الخط الساخن الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) او رقم غرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة (2135603 / 088) على مدار 24 ساعة إلى جانب التنسيق والمتابعة الدورية مع كافة الأجهزة المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية المواطنين ومواجهة مخاطر الطقس السيئ وتلقى شكاوى المواطنين والتعامل الفورى معها مع نشر كافة البيانات والنشرات الإعلامية بصفة مستمرة على الصفحة الرسمية للمحافظة على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" والتواصل مع كافة وسائل الإعلام الرسمية لاطلاعهم على اخر المستجدات.