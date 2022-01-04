«القومي للإعاقة»: الأشخاص من ذوي الإعاقة البصرية قوة فاعلة في المجتمع

قدم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاق، التحية للأشخاص من ذوي الإعاقة البصرية بمناسبة اليوم العالمي لمولد لويس برايل، مخترع الكتابة بطريقة برايل، ويهدف الاحتفال به إلى تشجيع المجتمع على الاهتمام بهذه الفئة وتوفير سبل الاتاحة للمعلومات أمامهم مما يساعد على إدماجهم مجتمعيا واستثمار طاقاتهم وتوطيد تواجدهم الفعلي فى مجتمعاتهم ، بالإضافة إلى إتاحة المجال للتعرف على المشاكل التي قد يواجهونها.

وقال الدكتور أشرف مرعي، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن الأشخاص من ذوي الإعاقة البصرية قوة فاعلة في المجتمع، والمجلس يسعى دوما إلى دمجهم وتعزيز وحماية حقوقهم من خلال آليات تشريعية ورقابية ومجتمعية.

ودعا المشرف العام على المجلس، كافة فئات المجتمع المصري إلى إذكاء الوعي بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عام، والإعاقة البصرية بشكل خاص، مؤكدا أن هناك عدد من الإجراءات التي تمت بحق تمكينهم وتوفير الإتاحة لهم في المجتمع على مختلف المجالات، خاصة في التكنولوجيا المساعدة التي تهدف إلى إتاحة أدوات ووسائل وتطبيقات تكنولوجيا جديدة لهم تضمن تسهيل تواصلهم مع الآخرين.

الجدير بالذكر أن الأمم المتحدة خصصت يوم 4 يناير من كل عام ليكون يوماً عالمياً للإحتفال بلغة برايل، ويهدف هذا اليوم إلى إذكاء الوعي بأهمية لغة برايل بوصفها أحد سبل وصول الأشخاص من ذوي الإعاقة البصرية للمعلومات بجانب الإمكانيات التكنولوجية الاخرى المساعدة التي توفر المطبوعات بصورة سمعية.

يأتي ذلك تزامنا مع إعلان الأمم المتحدة بتخصيص يوم 4 يناير من كل عام ليكون يوماً عالمياً للاحتفال بلغة برايل.

ويهدف هذا اليوم إلى إذكاء الوعي بأهمية لغة برايل بوصفها أحد سبل وصول الأشخاص من ذوي الإعاقة البصرية.

وكان قام المجلس القومي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلى تقديم عدد من المبادرات من أجل الأشخاص ذوي الإعاقة.