الثلاثاء 04 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الإعدام لسائق توك توك قتل طفلًا قاوم الاغتصاب بالجيزة

الإعدام
الإعدام

قضت محكمة جنايات الجيزة، بإعدام سائق "توك توك"، لاتهامه بقتل الطفل "م. ف" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

وجاء في أمر الإحالة، أن المتهم "أ.ن" 33 سنة، سائق توك توك، قتل الطفل "م. ف" طالب، بأن طوق عنه بذراعه الأيمن حال مقاومته له أثناء التعدى عليه خشية افتضاح أمره حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى هى أنه فى ذات الزمان والمكان خطف بالتحايل الطفل المجنى عليه، بأن استدرجه بدراجة بخارية (توك توك) موهما إياه توصيله لمسكنه وتمكن بتلك الحلية من اصطحابه إلى الشقة السكنية محل الواقعة بعيدا عن أعين الرقباء وتعدى عليه.

وقال أحد شهود الإثبات، ويعمل حارس عقار، بأنه حال تواجده بمحل عمله أمام العقار محل الواقعة حضر إليه المتهم وبرفقته المجنى عليه طالبا منه فتح باب العقار للصعود إلى شقة سكنية تقيم بها شقيقته فمكنه من ذلك.

وقال والد الطفل فى التحقيقات، إنه لاحظ تغيب نجله عليه أثناء ذهابه لشراء بعض الاحتياجات فتوجه لقسم الشرطة محررًا محضرًا بذلك ثم علم بعد ذلك بقيام المتهم بخطف نجله والتعدي عليه وحال مقاومة الأخير له قام بقتله وعلم من الشرطة العثور على جثمان نجله والذي بمناظرته تعرف عليه.

يذكر أن مركز شرطة أوسيم، تلقى بلاغا بتغيب المجنى عليه وبإجراء التحريات السرية توصل رجال المباحث إلى قيام المتهم باستدراج المجنى عليه بدراجة بخارية (توك توك) موهما إياه توصيله لمسكنه وتمكن بتلك الحلية من اصطحابه إلى الشقة السكنية محل الواقعة بعيدا عن أعين الرقباء وتعدى عليه وحال مقاومة الأخير له قام بقتله.

 

محكمة جنايات الجيزة جنايات الجيزة إعدام سائق توك توك الطفل قتل الطفل

رئيس التحرير

وائل لطفي

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