فؤاد: الالتزام البيئي الطوعي للشركات خطوة أولية فى طريق التميز والريادة

تواصل الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة جولاتها التفقدية لمتابعة خطط الإلتزام البيئى الطوعى وتوفيق الأوضاع للمنشآت الصناعية بمحافظة البحيرة، حيث قامت بجولة تفقدية لعدد من مصانع محافظة البحيرة، عقب جولاتها التفقدية أمس لمصانع مدينة السادس من أكتوبر.

وأكدت وزيرة البيئة، خلال جولتها بمصانع البحيرة، على اهتمام الوزارة بتنفيذ خطة عمل لمتابعة خطط الإصحاح البيئى وتوفيق الأوضاع الطوعى للشركات المختلفة بهدف تسليط الضوء على الصناعة المصرية القادرة على استخدام الموارد بكفاءة، مع الاهتمام بالعمل على خفض الانبعاثات لمواجهة التغيرات المناخية، فهي تعمل على شقين الأول لدفع عجلة الإنتاج والثانى للحفاظ على البيئة، ما يقدم نموذج متميز من قصص النجاح التي يمكن عرضها خلال مؤتمر المناخ القادم بشرم الشيخ.

وتفقدت فؤاد فى زيارتها شركة الكاتب للصباغة الواقعة في نطاق شركة مصر للحرير الصناعي التى قامت بتنفيذ وحدة معالجة لمياه الصرف الصناعي حتى تتوافق مع معايير الصرف على شبكة المجاري العامة الواردة بالقرار رقم 44 لسنة 2000 بحضور اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة والدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ والدكتور على أبوسنة، الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة.

وأكدت وزيرة البيئة أن محطة المعالجة تعتمد على المعالجة الكيمائية وتبلغ الطاقة التصميمية لها 75 م3/ساعة و تقوم المحطة بالصرف على الشبكة العامة لشركة مصر للحرير الصناعي ومنها إلي مصرف دفشو ثم على مصرف العامية ومنه إلى خليج أبوقير، وذلك بتكلفة تصل الي 2 مليون جنية، وجاري التعاقد على إنشاء وحدة إضافية لإعادة استخدام المياه بطاقة استيعابية تصل إلى 100م3/ساعة بتكلفة 2.5 مليون جنيه.

واستكلمت فؤاد جولتها التفقدية بمحافظة البحيرة بزيارة شركة الهلال للتريكو الواقعة في نطاق شركة مصر للغزل والنسيج أيضاً والتى قامت بتنفيذ وحدة معالجة لمياه الصرف الصناعي؛ لتتوافق أيضاً مع معايير الصرف على شبكة المجاري، حيث تبلغ الطاقة التصميمية للمحطة 70 م3/ساعة وتعتمد على المعالجة الكيمائية، وتقوم بصرف غير مباشر على مصرف العامية ومنه إلى خليج أبوقير، وذلك بتكلفة تصل إلى 2.5 مليون جنيه بتمويل من برنامج التحكم فى التلوث الصناعى المرحلة الثالثة أحد مشروعات وزارة البيئة.

وأشارت وزيرة البيئة خلال جولتها إلى مساهمة برنامج التحكم في التلوث الصناعي فى تمويل عدد 3 وحدات معالجة لعدد من الشركات العاملة فى مجال الصباغة والواقعة فى نطاق مجمع شركة مصر للغزل والنسيج والحرير الصناعي مما ساهم فى خفض الأحمال البيئية بالمصارف الفرعية المؤدية إلى محطة رفع الطابية بخليج أبوقير، موضحةً قيام عدد 6 شركات تعمل في مجال الصباغة بنفس النطاق أيضاً بمعالجة مياه الصرف الصناعي لتتوافق مع معايير الصرف على شبكة المجاري العامة الواردة بالقرار رقم 44 لسنة 2000 ،حيث تترواح الطاقة التصميمية للمحطات من 50 حتي 100 م3/ساعة وتعتمد على المعالجة الكيمائية وتقوم بالصرف على الشبكة العامة ومنها الي مصرف دفشو ثم على مصرف العامية ومنه إلى خليج أبوقير.

وأوضحت فؤاد أن شركة مصر للغزل والنسيج وحدة صباغي البيضا قد حصلت على موافقة بيئية بشأن خطة التطوير، وذلك ضمن خطة الحكومة لتطوير قطاع الغزل والنسيج والتي تتضمن إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصناعي بطاقة تصميمية 6000م3/يوم.