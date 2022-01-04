الثلاثاء 04 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العراق: 8 وفيات و318 إصابة جديدة بكورونا

العراق
العراق

أفادت وزارة الصحة في العراق، اليوم الثلاثاء بتسجيل ثماني حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات جراء الوباء في العراق إلى 24 ألفا و182 حالة.

وقالت الوزارة في تقرير اليوم إنه تم تسجيل 318 إصابة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين  و 94 ألفا  و567 إصابة.

وأشار التقرير إلى شفاء 326 شخصا، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى مليونين و66 ألفا و49.

ولفت التقرير إلى أن المستشفيات أجرت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية  تسعة آلاف و969 فحصا مختبريا لمواطنين للتحقق من الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضح التقرير أن إجمالي الذين تم تطعيمهم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا في البلاد وصل إلى 8 ملايين و576 ألفا و853 شخصا.

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