الإعدام لسائق قتل صديقه لسرقة مدخراته فى الدقهلية

أصدرت محكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار وائل كمال صالح وعضوية المستشار فاروق محمد فخرى والمستشار على أحمد مشهور المستشار رامى منصور عباس وأمانة سر أحمد الحنفي و بإجماع الآراء بعد استطلاع رأي فضيلة المفتي معاقبة سائق بمدينة نبروه بمحافظة الدقهلية بالإعدام شنقا، بعد اعترافه بقتل عامل عادى بعد خطفه بطريق التحايل، بإيهام المجنى عليه بقدرته على استثمار مبلغ مالى ملك المجنى عليه وتحقيق ربح سريع له، مستغلا ثقل كاهله بالديون، فانخدع المجنى عليه بذلك، وما أن توجه إليه، قام بذبحه بتسديد طعنة غائرة بالعنق أودت بحياته في الحال.

ترجع الواقعة إلى يوم مارس 2021 بدائرة مركز نبروه بمحافظة الدقهلية ، قدمت النيابة العامة المتهم حافظ عبد الحافظ. س .أ. م 42 سنة سائق ومقيم بمركز نبروه، بقتل المجنى عليه على عزت على محمد البرلسي 37 سنة عامل عادى عمدا مع سبق الإصرار، بأن عقد العزم وبيت النية على قتله، وأعد لذلك الغرض سكين، وفى سبيل تلاقيه بالمجنى عليه قام بمهاتفته مواعدا أياه على اللقاء مستدرجا إياه إلى أحد الأماكن النائية بعيدا عن أعين الأنام، وما أن ظفر به منفردا حتى طعنة غائرة واحدة بالعنق سارحا بسكينه لأسفل العنق ناحرا إياه نحرا غائرا مبتغيا بذلك إزهاق روحه.

واقترنت بتلك الجناية وتقدمتها جناية أخرى هي أنه فى ذات الزمان والمكان خطف بالتحايل المجنى عليه بأن قام بمهاتفته مواعدا أياه على اللقاء مستدرجا إياه موهما إياه بقدرته على استثمار مبلغ مالى ملك المجنى عليه وتحقيق ربح سريع له، مستغلا ثقل كاهله بالديون، فانخدع المجنى عليه بذلك، وما أن توجه اليه ، قام بطعنه طعنة غائرة بالعنق أودت بحياته في الحال، كما اقترنت تلك الجناية بجريمة سرقة المنقولات مبلغ مالى وهاتف محمول المجنى عليه.

وأكدت تحريات المباحث صحة الواقعة بقيام المتهم بقتل المجنى عليه وسرقة منقولاته، وبإلقاء القبض على المتهم اعترف بارتكاب الواقعة وقام بتمثيل الجريمة، كما أقر المتهم بارتكاب الواقعة أمام هيئة المحكمة أثناء جلسة تجديد الحبس الاحتياطي للمتهم.

فقررت النيابة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات المنصورة للمحاكمة، وبعد المرافعة قررت المحكمة بجلسة 10 نوفمبر الماضي، وبجميع اراءالمحكمة إحالة المتهم إلى فضيلة المفتى لاستطلاع الراى الشرعى، وحددت المحكمة جلسة اليوم للنطق بالحكم.