محافظ الغربية يبحث إنشاء مجزر نصف آلى وسوق للماشية بالمحلة

أكد طارق رحمي محافظ الغربية، أن المحافظة حريصة كل الحرص على القضاء على الأسواق العشوائية وتطوير ورفع كفاءة المجازر داخل نطاق المحافظة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقِدَ مساء اليوم بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، بحضور النائب عبدالمنعم إمام، النائبة سامية توفيق، واللواء دكتور حسين الجندي السكرتير العام، لبحث خطوات إنشاء مجزر جديد وسوق للماشية لخدمة أهالي المحلة الكبرى.

وخلال الاجتماع ناقش محافظ الغربية الاقتراح المقدم من نواب المحلة بشأن إيقاف العمل بمجزر المحلة الحالي نظراً لتردي حالته، وإنشاء مجزر جديد على غرار المجرز النصف آلي بقرية شبشير الحصة، كما ناقش المحافظ مع الحاضرين مقترح إنشاء سوق للماشية بمركز المحلة.

وأكد المحافظ أن التعاون المثمر بين أجهزة المحافظة التنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ يأتي في إطار اهتمام الجميع بالتكاتف من أجل رفعة شأن المحافظة وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور اللواء حسين لبيب رئيس مركز ومدينة المحلة، الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري، والدكتور خالد أبوشادي مديري مديرية الزراعة، والأستاذ ناجي حنا مدير إدارة أملاك الدولة بالديوان والدكتورة إيمان الشيخ مدير الإدارة الاقتصادية بالديوان.