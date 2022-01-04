تعرف على عقوبة المتسبب فى وفاة بسنت شلبى ضحية الصور المفبركة

قال المحامي محمد غنيم، إن العقوبة القانونية المقررة قانونًا لمعاقبة المتهمين في واقعة وفاة الطالبة بسنت شلبي، الفتاة ضحية الصور المفبركة والابتزاز الإلكتروني عبر وسائل التواصل الاجتماعي - فيس بوك- بقرية كفر يعقوب بالغربية هى الحبس.

وعن مدة العقوبة أشار إلى أن النيابة العامة خلال التحقيق سوف تثبت الجريمة الفعلية التي ارتكبها المتهمون وبناء عليه سوف يجري تحديد الاتهام من عدمه.

وتابع غنيم في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن المادة رقم 327 من قانون العقوبات نصت على «كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد أو المشدد أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشة بالشرف وكان التهديد مصحوبًا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن، ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر».

وكل من هدد غيره شفهياً بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه سواء أكان التهديد مصحوباً بتكليف بأمر أم لا، وكل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهياً بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.

وأكد إذا أثبتت التحقيقات مساعدة المتهمين للمجني عليها لتنفيذ واقعة الانتحار، فإن العقوبة القانونية هي السجن من 3 سنوات إلى 15 سنة.

كانت قد بدأت النيابة العامة التحقيق مع الشابين المتهمين بالتسبب في انتحار الطالبة بسنت شلبي، الفتاة ضحية الصور المفبركة والابتزاز الإلكتروني عبر وسائل التواصل الاجتماعي - فيس بوك- بقرية كفر يعقوب بالغربية.

وانتشرت قوات الشرطة في محيط التحقيق بنيابة كفر الزيات، لتأمين الجميع، واتهمت النيابة العامة الشابين بالتسبب في وفاة المجني عليها، بنشرهما صورًا مسيئة مفبركة لها مما أثر على حالتها النفسية ودفعها لتناول حبة غلة للتخلص من “العار” الذي ألصقوه بها بإنهاء حياتها.

وأسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن بوزارة الداخلية من تحديد أماكن اختباء المتهمين وهما "ا. ا" و"ع. ش" وباستهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة ضباط البحث الجنائي بأمن الغربية أمكن ضبطهما.