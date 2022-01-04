الثلاثاء 04 يناير 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الرياضة يتفقد مصنع النجيل الصناعى.. ويطلع على خطة عمل مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٢

جريدة الدستور

تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم، مصنع النجيل الصناعي المملوكة لوزارتى الشباب والرياضة والإنتاج الحربي  CAPTEX  بمقر المصنع شركة بطريق جوزيف تيتو بالهايكستب.

عقد الوزير اجتماعاً مع مجلس إدارة المصنع لمتابعة سير العمل وحجم الإنتاج، وآليات التوزيع، إضافة إلي الاطلاع  علي خطة عمل المجلس  لعام ٢٠٢٢م.

عقب ذلك، قام الدكتور أشرف صبحي بجولة تفقدية داخل أرجاء المصنع وسط المعدات والأجهزة الخاصة بخطوط إنتاج النجيل الصناعي برفقة مجلس إدارة المصنع.

وأكد الوزير المتابعة الدورية للأعمال الجارية بالمصنع، والتحقق من الوصول إلي معدلات الإنتاج من النجيل الصناعي وفقاً للجدول الزمني المحدد؛ لتغطية حجم المطلوب من صيانة وإنشاء ملاعب النجيل الصناعي بالمنشآت الشبابية والرياضة في جميع أنحاء الجمهورية.


ولفت الوزير إلى أهمية المصنع في تعظيم دور الرياضة المصرية تجاه الاقتصاد المصري،و الاكتفاء  بالانتاج المحلي للنجيل الصناعي، وتحقيق العوائد والأرباح المتوقع تحقيقها جراء التوسع وأعمال التطوير الفنية والإدارية واللوجستية في كافة أنظمة تشغيل وإدارة المصنع.

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