الثلاثاء 04 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

بعد «أوميكرون» و«فلورونا».. كل ما تريد معرفته عن «B.1640.2» الجديد

أوميكرون
أوميكرون

كشف معهد مستشفى جامعة مارسيليا للأمراض المعدية اليوم الثلاثاء، عن رصد متحور جديد لفيروس كورونا بجنوب دولة فرنسا يطلق عليه "B.1640.2".

ووفقًا لموقع  "health" الطبي تم  تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بهذا المتحور لدى مسافر عاد من الكاميرون إلى فرنسا قبل نحو شهر.

ووفقًا لموقع منظمة الصحة العالمية فإن المتحورات تزداد بشكل ملحوظ مع الوقت بشكل سريع الانتشار، حيث تعد الطفرات سمة مميزة لمعظم أنواع الفيروسات مما يردي لظهور متحورات أو سلالات جديدة منها.

وفي تقرير تم نشره عبر موقع “new.fox-24” نرصد خلال سطور كل ما تريد معرفته عن متحور “B.1640.2” الجديد:

“B.1640.2” من أصل كاميروني وانتشر إلى 12 مريضًا في جنوب فرنسا، وفقًا للدراسة ، فإن السلالة الجديدة بها 46 طفرة جديدة و37 عملية حذف.

أطلق العلماء على هذه السلالة من فيروس كورونا اسم "IHU" بالإضافة للاسم الأول له.

قال الباحثون في بيان: "تشير مجموعة الطفرات والوضع الجيني للجينات التي تم الحصول عليها هنا، على أساس تعريفنا السابق، إلى متغير جديد، أطلقنا عليه اسم "HU"، تم العثور على الحالة الأولى في مريض تم تطعيمه عاد من رحلة إلى الكاميرون منتصف نوفمبر 2021، تم تطعيمه قبل 3 أيام من الرحلة.

وقال البيان "في اليوم السابق للتشخيص ظهرت عليه أعراض خفيفة في الجهاز التنفسي، بعد العثور على طفرات مماثلة في ثمانية مرضى، بما في ذلك الأطفال.

وقال الباحثون: "هذه البيانات هي مثال آخر على عدم القدرة على التنبؤ بمتغيرات SARS-CoV-2 وتغلغلها في منطقة جغرافية معينة من الخارج".

عن مخاطر السلالة الجديدة ، يشير العلماء إلى أنه من السابق لأوانها الحديث عنها ، حيث سيستمر البحث.

وقال البيان: “بناءً على هذه الحالات الـ 12، من السابق لأوانه وضع افتراضات حول السمات الفيروسية أو الوبائية أو السريرية لهذا البديل من ”IHU".

د أوميكرون وفلورونا B 1640 2 فيروس كورونا تسجيل أول حالة إصابة أوميكرون وفلورونا

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وائل لطفي

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