الغرفة التجارية: صادرات مصر تمثل إنجازا كبيرا لجهود الدولة

أشاد محمد إمبابى رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تعظيم دور القطاع الخاص فى التنمية الاقتصادية، ومشاركته للدولة لتحقيق رؤية مصر 2030، موضحا أن القطاع الخاص حقق خلال الفترة الأخيرة طفرة في العديد من القطاعات الصناعية والتجارية من خلال توفير فرص عمل مختلفة للشباب إضافة للطفرة التي تم تحقيقها في زيادة حجم الصادرات.

وأشار إمبابى في بيان للغرفة، إلى أن الغرفة تعمل الفترة الماضية بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية برئاسة إبراهيم العربى على توجيه الشركات المحلية لفتح أسواق تصديرية في عدد من الدول سواء العربية أو الأوروبية، من خلال عرض الفرص التصديرية المتاحة في عدد من الدول، مع وضع المواصفات المطلوبة منها.

وأوضح إمبابى أن الغرفة عقدت عدة اجتماعات مع ممثلين من سفارات عربية وافريقية ومنها اليمن وليبيا ولبنان وأوكرانيا والسعودية وعمان من أجل توفير فرص تصديرية للتجار أعضاء الجمعية العمومية هناك وفتح أسواق مشتركة لعرض المنتجات بين البلدين.

وأضاف رئيس الغرفة التجارية بالجيزة أن الرئيس السيسي أعلن أن صادرات الدولة زيادة قدرها 27% لتبلغ حوالى 31 مليار دولار خلال عام 2021، وهو حجم الصادرات الأضخم فى تاريخ الاقتصاد المصري، موضحا أن تحقيق الزيادة الحالية في حجم الصادرات خاصة في ظل حالة الانغلاق التي يعانى منها العالم جراء أزمة كورونا خلال العامين الماضيين يعد إنجازا كبيرا يوضح الجهود التي بذلتها الدولة خلال تلك الفترة وما حققه القطاع الخاص نجاحا أدى إلى زيادة حجم الصادرات بتلك النسبة.