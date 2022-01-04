الثلاثاء 04 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الغرفة التجارية: صادرات مصر تمثل إنجازا كبيرا لجهود الدولة

محمد إمبابى رئيس
محمد إمبابى رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة،

أشاد محمد إمبابى رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تعظيم دور القطاع الخاص فى التنمية الاقتصادية، ومشاركته للدولة لتحقيق رؤية مصر 2030، موضحا أن القطاع الخاص حقق خلال الفترة الأخيرة طفرة في العديد من القطاعات الصناعية والتجارية من خلال توفير فرص عمل مختلفة للشباب إضافة للطفرة التي تم تحقيقها في زيادة حجم الصادرات.

وأشار إمبابى في بيان للغرفة، إلى أن الغرفة تعمل الفترة الماضية بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية برئاسة إبراهيم العربى على توجيه الشركات المحلية لفتح أسواق تصديرية في عدد من الدول سواء العربية أو الأوروبية، من خلال عرض الفرص التصديرية المتاحة في عدد من الدول، مع وضع المواصفات المطلوبة منها.

وأوضح إمبابى أن الغرفة عقدت عدة اجتماعات مع ممثلين من سفارات عربية وافريقية ومنها اليمن وليبيا ولبنان وأوكرانيا والسعودية وعمان من أجل توفير فرص تصديرية للتجار أعضاء الجمعية العمومية هناك وفتح أسواق مشتركة لعرض المنتجات بين البلدين.

وأضاف رئيس الغرفة التجارية بالجيزة أن الرئيس السيسي أعلن أن صادرات الدولة زيادة قدرها 27% لتبلغ حوالى 31 مليار دولار خلال عام 2021، وهو حجم الصادرات الأضخم فى تاريخ الاقتصاد المصري، موضحا أن تحقيق الزيادة الحالية في حجم الصادرات خاصة في ظل حالة الانغلاق التي يعانى منها العالم جراء أزمة كورونا خلال العامين الماضيين يعد إنجازا كبيرا يوضح الجهود التي بذلتها الدولة خلال تلك الفترة وما حققه القطاع الخاص نجاحا أدى إلى زيادة حجم الصادرات بتلك النسبة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

إعادة اختراع رجال الأعمال

الأكثر قراءة

«برودة شديدة».. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الغد ودرجات الحرارة المتوقعة

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعى بالرقم القومى على موقع الوزارة

أول صورة للمتهمين بالتسبب فى واقعة فتاة الغربية ضحية الصور المفبركة

من إنتاج وكالة الفضاء المصرية.. تسليم أول 3 أقمار صناعية تعليمية للجامعات

«المعلمين» تفتح تحقيقًا حول تكريم «معلمة المنصورة» صاحبة وصلة الرقص

النيابة تبدأ التحقيق مع الشابين المتهمين بالتسبب فى انتحار «بسنت»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وجيه أمين عبدالعزيز

حرام عليكم .. مش أنا!

منى رجب

حتى تصبح القاهرة أفضل المدن لبدء حياة جديدة

أحمد سعد زايد

اختراع رأس السنة.. كيف كان؟

محمد محمود عمارة

التعليم بين التطوير والتدمير

حسين دعسة

النازية تعود إلى القارة السوداء.. الفن والثقافة السر

محمود خليل

الأمة تهتف بحياة الزعيم الوطنى «القريب من الله»

محمد العسيري

لماذا تبنى «حياة كريمة» كل هذه المستشفيات؟

مؤمن المحمدي

صنداونز

صور

قرعة كأس الرابطة

جنازة ابراهيم حجازى

رجال الشرطة يساعدون المواطنين لمواجهة الطقس السيئ

محطة تل أبيب

المزيد

بـ"حسابات وصور مسروقة": كيف حاول قراصنة إيرانيون استهداف نجل نتنياهو ؟

فلسطين: ازدواجية خطاب «لبيد» تُظهر حقيقة مواقفه

فلسطين: التصعيد الإسرائيلى بحق الوجود الفلسطينى يتصاعد دون أى رادع دولى