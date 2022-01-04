الثلاثاء 04 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

200 ضابط عالى التدريب من الأمن النمساوى لتأمين رحلات الطيران

الأمن النمساوي
الأمن النمساوي

أكد برنارد تريبريف، رئيس القوات الخاصة فى الشرطة النمساوية المعروفة باسم "كوبرا" اليوم، أنه تجرى حاليا الاستعانة بأكثر من 200 ضابط عالى التدريب لتأمين رحلات الطيران في الخطوط الجوية النمساوية .
وقال رئيس "كوبرا" - في تصريحات اليوم /الثلاثاء/ - إن القوات الخاصة نجحت حتى الآن في تأمين عشرات الآلاف من الرحلات الجوية بفضل عناصرها عالية التدريب، كما تمكنت من السيطرة على أعمال العنف والشغب داخل الطائرات.
وأضاف أن برنامج مراقبة الحركة الجوية يعمل منذ عام 1981 ويشهد تطورا مستمرا لمنع حوادث اختطاف الطائرات، مشيرا الى أن الضباط النمساويين وزملاءهم السويسريين كانوا الأوائل في أوروبا في اتخاذ إجراءات استباقية في هذا الصدد، لافتا إلى التعاون المستمر والمثمر مع الخطوط الجوية النمساوية.
وأشار رئيس "كوبرا" إلى وجود حوالي 450 ضابطًا يعملون في تأمين الطائرات وقد تم تدريب حوالي 200 ضابط بشكل خاص للمهام الصعبة، لافتا إلى أن القاعدة الرئيسية للتدريب تقع فى منطقة (نيوشتات).
وتحدث تريبريف عن وجود عدة عوامل تؤثر على منظومة تأمين الطائرات، منها مدى ارتفاع مستوى الأمان في بلد المقصد ومدى ارتفاع الاحتياطات الأمنية في المطارات المعنية، لافتا إلى الحرص على إجراء الكثير من الاتصالات المسبقة مع الأجهزة الأمنية فى دول المقصد.
وأشار إلى وجود ما لا يقل عن عنصرين من عناصر الأمن على الأقل على متن كل طائرة موضحا أنه فى بعض حالات الخطر؛ يمكن أن يكون هناك المزيد من العناصر.
كان اثنان من عناصر الأمن النمساوي - تواجدا بالصدفة - قد نجحا خلال رحلة طيران في يوم رأس السنة من ألمانيا إلى كندا في السيطرة على شخص حاول إسقاط الطائرة .

فيينا الأمن النمساوي النمسا الشرطة النمساوية

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