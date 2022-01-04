تزايد المخاوف بسبب الحملات الانتخابية بالهند

تنظم أحزاب سياسية في الهند مسيرات وفعاليات ضخمة من أجل انتخابات الولايات على الرغم من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، مما أثار مخاوف بين الخبراء.

وتم رصد مخالفات لقواعد مكافحة فيروس كورونا في المسيرات التي أجريت في خمس ولايات، من بينها ولاية أوتار براديش، التي ستجرى انتخابات في مارس المقبل.

وقد احتشد عشرات الآلاف لحضور المسيرات التي تحدث فيها قادة مثل رئيس الوزراء ناريندرا مودي، بدون تباعد جسدي أو ارتداء كمامات، وذلك في الوقت الذي سجلت فيه الهند ارتفاعًا بنسبة 22% في حالات الإصابة بفيروس كورونا مؤخرًا.

وأعلن رئيس وزراء العاصمة الهندية دلهي، أرفيند كيجريوال، اليوم، إصابته بفيروس كورونا، وكان كيجريوال قد تحدث في فعاليات انتخابية بدون ارتداء كمامة في ولايات مثل البنجاب وأوتاراخاند.

وانتقد مستخدمو "تويتر" كيجريوال لحضوره فعاليات على الرغم من ظهور أعراض المرض عليه.

واحتشد عشرات الأشخاص في الطرق وحضروا مسيرة لمودي في أوتار براديش خلال نهاية الأسبوع، في حين نظم قادة المعارضة عروضًا في الشوارع وفعاليات.

يشار إلى أنه بعدما ساهمت المسيرات الانتخابية العام الماضي في اندلاع موجة ثانية من الإصابات، مما أسفر عن وفاة عشرات الآلاف، فإن الانتخابات الجديدة أثارت قلق خبراء الصحة والمواطنين.

وانتقد المواطنون الساسة بسبب إقامة فعاليات من المحتمل أن تؤدي لانتشار واسع للفيروس، وطالبوا بحظر للفعاليات السياسية. وأعلنت عدة ولايات عن فرض قيود لاحتواء حالات الاصابة.

إصابات كورونا في الهند

وأظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية، اليوم، تسجيل 37379 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، في أكبر زيادة يومية منذ أوائل سبتمبر ‬وسط تزايد حالات الإصابة بالسلالة أوميكرون المتحورة من كورونا.

وارتفع بذلك العدد الإجمالي لحالات الإصابة بكوفيد-19 في الهند إلى 34.96 مليون منذ بدء الجائحة.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة تسجيل 124 وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 482017.