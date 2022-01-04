الثلاثاء 04 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تقرير لـ«الإحصاء» يكشف التحركات في أسعار الأسمدة خلال الفترة الأخيرة

أسمدة
أسمدة

كشف تقرير صادر عن جهاز التعبئة والإحصاء، عن ارتفاع متوسط سعر طن سماد اليوريا للأغراض الزراعية لـ 5946 جنيهًا خلال شهر نوفمبر 2021، بينما كان سعر الطن قد بلغ 3530 جنيهًا خلال نفس الشهر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 2416 جنيهًا، بنسبة 68.4%.

وأشار تقرير الإحصاء، إلى أن سعر طن سماد النترات المخصوص ارتفع إلى 2889 جنيهًا خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2021، وسعر الطن بلغ 2881 جنيهًا خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بنسبة زيادة قدرها 0.27%.

ولفت إلى أن الزيادة الأخيرة أرجعتها نقابة الزراعيين، إلى قلة الكميات المعروضة في السوق المحلي منذ بداية أزمة كورونا؛ نظرًا لأن السوق الصيني والذي يعد المصدر الرئيسي لإنتاج الأسمدة عانى من أزمة في شحن بضائعه لدول العالم، إلى جانب أزمة ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا وخصوصًا الفخم والغاز، الذان يدخلان في إنتاج السماد النيتروجيني ما أدى إلى ارتفاع عنيف في أسعار الشحن وبالتالي زادت أسعار الأسمدة.

 

الاحصاء أسمدة كورونا أسعار حديد أسمنت

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