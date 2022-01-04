الثلاثاء 04 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيسا الصين وطاجيكستان يتبادلان التهاني بمرور 30 عاما على إقامة علاقات دبلوماسية

شي جين بينغ
شي جين بينغ

تبادل الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الطاجيكي إمام علي رحمون اليوم الثلاثاء التهاني بمناسبة الذكرى الـ30 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأشار شي إلى أنه منذ أن أقامت الصين وطاجيكستان العلاقات الدبلوماسية قبل 30 عاما، تطورت العلاقات الثنائية بسرعة فائقة ووصلت إلى أعلى مستوى لها في التاريخ.

وقال شي إنه في السنوات الأخيرة على وجه الخصوص، أخذ البلدان زمام المبادرة في بناء مجتمع التنمية ومجتمع الأمن، ووضعا مثالا لبناء مجتمع مصير مشترك للبشرية.

ولفت إلى أن الجانبين يتمتعان بتعميق الثقة الاستراتيجية المتبادلة، والدعم المتبادل الثابت في القضايا المتعلقة بالمصالح الجوهرية لكل منهما، والتعاون المزدهر في مختلف المجالات، مضيفا أن تعاونهما عالي الجودة في الحزام والطريق قد حقق نتائج مثمرة.

وأضاف شي أنه في مواجهة جائحة كوفيد-19، عمل شعبا البلدين معا وساعدا بعضهما البعض، ما أظهر الترابط بين شقيقين يتشاركان السراء والضراء.

كما شدد على أنه يعلق أهمية كبيرة على تنمية العلاقات الثنائية، وأنه على استعداد للعمل مع رحمون لاغتنام الذكرى الثلاثين كفرصة للدفع من أجل تحقيق نتائج جديدة في الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، وبناء مجتمع مصير مشترك أوثق بين الصين وطاجيكستان بما يصب في مصلحة كلا البلدين وشعبيهما.

ومن جانبه، قال رحمون إنه يود أن يتقدم بأصدق التهاني وأطيب التمنيات إلى شي والشعب الصيني الصديق في هذه اللحظة المهمة في تاريخ العلاقات الثنائية.

وأشار إلى أن الصداقة بين طاجيكستان والصين والتعاون المربح للجانبين في مختلف المجالات قد شهدا تنمية مستدامة، ووصل البلدان إلى مستوى عال من شراكتهما الاستراتيجية الشاملة وخبراتهما الإبداعية المتراكمة.

وأضاف رحمون أن العلاقات الثنائية متبادلة المنفعة وتقوم على حسن الجوار والصداقة والاحترام والثقة المتبادلين، وتمثل نمطا جديدا من العلاقات عالية الجودة بين الدول.

وأعرب عن ارتياحه للتطور الحالي للعلاقات الثنائية، قائلا إنه يؤمن إيمانا راسخا بأن العلاقات بين طاجيكستان والصين ستستمر في التقدم نحو مستقبل أكثر إشراقا.

بكين طاجيكستان الصين

رئيس التحرير

وائل لطفي

إعادة اختراع رجال الأعمال

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