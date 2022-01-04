ألمانيا تحذر مناوئين لإجراءات كورونا عقب مظاهرات شارك فيها عشرات الآلاف

حذرت السلطات في ولاية بادن- فورتمبرج الألمانية من الخروج في مظاهرات لم يتم إخطار السلطات بها مسبقًا، وذلك عقب مشاركة نحو 50 ألف شخص في مظاهرات بأنحاء متفرقة من الولاية أمس الإثنين احتجاجًا على إجراءات مكافحة جائحة كورونا.

وحدّث وزير داخلية الولاية، توماس شتروبل، اليوم الثلاثاء، تقديرًا لعدد الأشخاص الذين شاركوا في المظاهرات بعد أن أصدرت السلطات رقمًا أقل بكثير في الليلة السابقة.

وقال شتروبل، في تصريحات لشبكة "إيه آر دي" الألمانية الإعلامية إنه تم نشر أكثر من 2500 شرطي في أنحاء الولاية لمتابعة 170 احتجاجًا، مضيفًا: "المظاهرات صارت ظاهرة كبيرة للغاية الآن"، مشيرًا إلى أنه سيُجرى فرض غرامات على من يُقبض عليهم وهم ينتهكون قواعد التجمعات الكبيرة، وقال: "سيادة القانون ما زالت سارية.. كل من ينظم شيئًا مثل هذا يعرض نفسه للعقاب"، مؤكدًا أن المتطرفين يُجرى مراقبتهم عن كثب.

كما شارك عشرات الآلاف في ولايات أخرى، مساء الإثنين، في مظاهرات ضد إجراءات كورونا وخطط الحكومة للتطعيمات الإجبارية.

وفي ولاية ميكلنبورج- فوربومرن في شمال شرق ألمانيا، والتي كانت نقطة محورية للمظاهرات خلال الأسابيع الماضية، قالت الشرطة إن حوالي 12 ألف شخص شاركوا في احتجاجات.

وقالت الشرطة في ولاية تورينجن إنها رصدت خروج نحو 17 ألف شخص في مظاهرات، كما احتج حوالي 10 آلاف شخص في ولاية بافاريا، وتجمهر حوالي 2500 شخص في مدينة ماجدبورج بولاية سكسونيا- أنهالت، واندلعت أعمال العنف في بعض الأحيان في كل من ماجدبورج واحتجاجات في ولاية سكسونيا الواقعة شرقي البلاد.

إصابات كورونا في ألمانيا

وأعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم، تسجيل 30 ألفًا و561 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى سبعة ملايين و238 ألفًا و408 حالات.

ونقلت صحيفة “بيلد” الألمانية عن بيانات المعهد أن إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 112 ألفًا و579 حالة، ذلك بعد تسجيل 356 وفاة جديدة.

وبلغ العدد الإجمالي لحالات التعافي 6 ملايين و531 ألفًا و900 حالة على مستوى البلاد منذ بداية الجائحة.