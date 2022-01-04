«يوم من أجل الإنسانية».. تضامن وتعليم قنا ينظمان ندوة تثقيفية

نظّمت مديرية التربية والتعليم بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بقنا، تحت رعاية اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الثلاثاء، ندوة بعنوان "يوم من أجل الإنسانية"، لأبناء مؤسسة تربية البنين أحمد جبرة، بحضور الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، والسيد حسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وعدد من تلاميذ المدارس من مختلف الإدارات التعليمية بمدن ومراكز محافظة قنا المختلفة.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، أن مثل هذه الندوات والأعمال الإنسانية تسهم في تعزيز جهود الأمن والتنمية والاستقرار، وتقديم الرعاية الاجتماعية ، كما تساعد على غرس القيم الإنسانية السمحة في نفوس الأبناء، وتحفيز الطلاب نحو العطاء والإحساس بالآخر والتعاطف معهم، مؤكدًا أن المديرية في محافظة قنا حريصة على تنظيم مثل هذه المبادرات والندوات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية نحو تعزيز الوعي والثقافة لدى النشء.

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا، أن الندوة تضمنت جانب توعوي للتأكيد على أهمية التعليم والتربية والنظافة العامة والتغذية الصحية والحفاظ على البيئة وأثر ذلك في الوقاية من الأوبئة والأمراض، مشيدًا بالدور الهام الذي تقدمه المؤسسة من تربية متميزة لأبنائها ودمجهم في المجتمع.

وأشار "الباز" خلال بيان صحفي صادر عن مكتب إعلام الديوان العام لمحافظة قنا، إلى أهمية الدور الذي تقوم به المحافظة بكامل أجهزتها تحت قيادة اللواء أشرف الداودي محافظ قنا بالاهتمام بأبنائها، ولكونها لا تدخر جهدًا في رعاية الأيتام وتقديم الدعم المعنوي والمادي لهم ومشاركتهم في جميع الأعياد والمناسبات.