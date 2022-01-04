وزيرة البيئة ومحافظ البحيرة يتفقدان المحطة الوسيطة الثابتة بكفر الدوار

استقبل اليوم اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وذلك فى مستهل زيارة المحافظة تتفقد خلالها المحطة الوسيطة ومحطات معالجة الصرف الصناعي بالمنطقة النسيجية بكفر الدوار ومحطة إنتاج الكهرباء والمحطة الوسيطة بدمنهور.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى التعاون والتنسيق المستمر بين المحافظة ووزارة البيئة وخاصة بمنظومة إدارة المخلفات من محطات وسيطة ومدافن صحية ومصانع تدوير ودعم منظومة النظافة وفق أحدث التقنيات والتي تحقق فيها المحافظة تقدمًا ملحوظًا.

وتفقد محافظ البحيرة ووزيرة البيئة، المحطة الوسيطة الثابتة بكفر الدوار والتى تم افتتاحها فى سبتمبر الماضي والمقامة على مساحة 2690 م٢ بتكلفة 31 مليون جنيه والتي تستوعب تراكمات القمامة الناتجة عن المدينة والمراكز والقرى التابعة وتتسع المحطة لاستقبال ما يقرب من 500 طن يومياً.

كما تم تفقد مكونات المحطة من بوابات دخول وخروج ورصيف التفريغ بمساحة 1172 م٢ و يوجد بالمحطة 5 سيارة “هوك لفت” ولودر ومولد كهرباء بالإضافة إلى محطة غسيل السيارات و5 رؤوس جرار مرسيدس مزود بـ"هوك لفت" و8 حاويات سعة 24 م٣ ولودر ومغسلة ومولد كهرباء والمحطة مجهزة بميزان بسكول ورصيف استقبال وخزانات حريق، ومنشأ بالمحطة غرف للإدارة والأمن وغرفة للحريق مزودة بمنظومة إطفاء حريق متكاملة.

كما تم تزويد المحطة بنظام للصرف الصحي للسوائل مكون من 3 مطابق و5 مصايد مطر متصلة بخران تجميع أرضي بالإضافة إلى بيارات تجميع للسوائل بنظام صرف مناسب، ويوجد بالمحطة منطقة تفتيش الشاحنات ومكان خدمات للعاملين ومناطق سير للمشاة معزولة عن مسارات المعدات والسيارات، والمحطة بها مصدر مياة دائم لزوم غسيل ونظافة المعدات التى تعمل داخل الموقع ومكان لتخزين الحاويات، بالإضافة إلى ورشة مكان إصلاح للقيام بإجراءات الصيانة والفحص الدوري للمعدات المستخدمة بالموقع.

هذا وقد أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أن القطاع البيئي يشهد تطورًا ملحوظًا بكافة مجالاته في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل تحقيق التنمية المستدامة التي تطمح لها مصر ووضعها على الساحة الإقليمية والعالمية في المجال البيئي، مشيراً إلى أن المحافظة شهدت تطوير وإنشاء منظومة متكاملة للتخلص الآمن من المخلفات والقضاء على الحرق العشوائي ورفع كفاءة منظومة الجمع والنقل ليشعر المواطن بوجود تحسن ملحوظ في تلك الخدمة في أسرع وقت ممكن.

كما أكد محافظ البحيرة أن قطاع النظافة خلال عام 2021 حقق تقدما واضحا بمدن ومراكز المحافظة للارتقاء بمنظومة النظافة، ومنع تواجد أي تراكمات والحفاظ على البيئة وظهور المدن بالشكل الجمالي والحضاري.

وأكدت وزيرة البيئة على استمرار جهود الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية لاستكمال تنفيذ مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات الجديدة تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بشأن رفع كفاءة منظومة المخلفات للتغلب على مشاكل تراكم المخلفات والتخلص الآمن منها.