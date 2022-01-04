الثلاثاء 04 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

احتفالية افتتاح أنشطة اتحاد طلاب طب عين شمس (صور)

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

افتتح الدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب بجامعة عين شمس ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ، الاحتفالية التي نظمها اتحاد طلاب كلية الطب إيذاناً ببدء الأنشطة الطلابية للعام الجامعي 2021 / 2022.
جاء ذلك بحضور الدكتور شهيرة سمير وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتور هبة الله السعيد وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب و الدكتور أسامه منصور وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث.

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و مجلس اتحاد طلاب الكلية المنتخب برئاسة عبد الوهاب مجدي خلف و نائب رئيس الاتحاد الطالب محمد عبد العال.

وفي كلمته هنأ الدكتور أشرف عمر طلاب الكلية بانتخاب وتنصيب الاتحاد الجديد مشيراً إلى تاريخ ونشأة كلية الطب العريقة والتي وهب أرضها السيد عبد الرحيم الدمرداش باشا ، داعياً الطلاب للحفاظ على هذه الكلية العريقة وما شهدته من تطويرات تواكب روح العصر.

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وأكدت الدكتورة شهيرة سمير أن الانضمام لاتحاد الطلاب هو عمل تطوعي وخدمي يهدف لخدمة أقرانهم من الطلاب و ينمي روح التعاون و العمل الجماعي لتحقيق الصالح العام ، لافتة أن الطبيب يحتاج لأن يكون صاحب شخصية متكاملة تجمع بين العلم و خبرات الحياة حتى يكون إنساناً ناجحاً.

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ونصحت الدكتور. هبة الله السعيد طلاب الاتحاد بأن يكونوا بمثابة المثل والنموذج الذي يحتذى لأقرانهم و أن يحسنوا التصرف في مختلف المواقف ويبثوا روح الود والألفة بين الجميع.

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كما أشار الدكتور أسامه منصور إلى أن الطبيب هو إنسان قبل كل شئ وكان يطلق عليه قديماً الحكيم، والحكمة تأتي من تراكم الخبرات والمعارف ، مؤكداً أن الطلاب بحاجة إلى توسيع المعرفة.
أعقب ذلك تكريم اتحاد الطلاب الجديد  عميد الكلية   الوكلاء ، الذين قاموا بدورهم بتكريم مستشاري الاتحاد من اتحادات الأعوام السابقة .

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ثم قدم كورال الكلية مجموعة من الفقرات الفنية الغنائية كما تم تقديم العرض المسرحي " سعد اليتيم".

رئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة عين شمس المستشفيات الجامعية طب عين شمس الأنشطة الطلابية عمل تطوعي العمل الجماعي

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