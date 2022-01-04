ضبط 200 طلمبة مياه للسيارات مجهولة المصدر ببورسعيد

تمكنت حملة مكبرة لمديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد من ضبط 200 قطعة من مضخات مياة السيارات طلمبة مياه، غير مدون عليها بيانات تفيد جهة المنشأة، مخالفة للقانون رقم 82 لسنة 2002، وتشكل خطراً داهماً نتيجة الأضرار التي تلحق بأصحاب هذه السيارات نتيجة استخدامها.

تم التحفظ على الكمية المضبوطة، وتحرر المحضر بالواقعة ، وجارِ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وأكدت مديرية التموين في بيان رسمي، أن اهتمام الحملة بطلمبات المياة، جاء لأن مضخة المياه داخل محرك السيارة من أهم العناصر التي تساعد المحرك على القيام بدوره، وبيع المجهول منها للمستهلك يسبب الضرر الكبير ويكبده خسائر كبيرة قد تصل إلى تغيير ماكينة السيارة.

وكانت التعليمات قد صدرت من ناصر ثابت وكيل وزارة التموين ببورسعيد بإحكام السيطرة على سوق قطع غيار السيارات، ومراقبة ما يباع للمواطنين، للتأكد من مدى جودته وصلاحيته للاستهلاك .

انطلقت الحملة تحت إشراف محمد عوض وكيل المديرية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين لمدن القناة بقيادة العميد محمد طه، والعقيد سهيل الجبالي رئيس مباحث تموين بورسعيد، واستهدفت عددًا من الأسواق لملاحقة المخالفين والخارجين عن القانون.

شارك في الحملة، صابر الليلى رئيساً، وداليا العطوى وهاني شاكر ومحمد السعدني كبار مفتشي الرقابة التجارية، وتستمر جهود مديرية التموين فى ضبط أي مخالفات من خلال الحملات الصباحية والمسائية.