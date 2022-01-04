مدير تعليم الجيزة يتفقد عددًا من المدارس بإدارة شمال التعليمية

تفقد أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، مدرسة العمال الابتدائية ومدرسة أم المؤمنين الإعدادية بنات ومدرسة نجيب محفوظ الابتدائية ومدرسة رفاعة الطهطاوى الابتدائية ومدرسة الدكتور طه حسين الابتدائية ومدرسة المستقبل الإعدادية بنات والتابعين لإدارة شمال الجيزة التعليمية.

وكان في استقباله مجدى غنيمي، مدير عام الإدارة، حيث تفقد الفصول الدراسية ومتابعة الامتحانات العملي، وأكد على الانتهاء من تدريس منهج الصف الرابع الابتدائى ومتابعة زيارات الموجهين، والاطمئنان على طباعة امتحانات الفصل الدراسي الأول والتي ستبدأ يوم 9 يناير 2022.

وتفقد فصول سابقة التجهيز وكيفية الاستفادة منها في تقليل الكثافات بالمدارس وهي عبارة عن وحدات نمطية سابقة التجهيز، وهذه الوحدات يمكن أن تكون من الحديد أو من الخرسانة المسلحة يتم نقل تلك الوحدات إلى الموقع بعد سبق تجهيزها.

كما تأكد مدير المديرية من طرق تخزين الوجبات المدرسية ومتابعة تواريخ الصلاحية والاطمئنان على سلامة الوجبات.

وشدد سلومة، على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي والإجراءات الوقائية للطلاب.

كما شدد على اتباع التعليمات الصادرة بالتباعد وعدم التلاحم والحد من التكدس والتزاحم تطبيقًا لخطة الدولة والمحافظة فى مواجهة فيروس كورونا.

على صعيد آخر، عقد أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء لجان النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية للوقوف على سير العمل داخل الكنترولات، بحضور سمية الخطيب، وكيل المديرية، أمل مبروك، مدير عام التعليم العام.

وأكد سلومة على أهمية وضرورة الدقة في أعمال الامتحانات والالتزام بآليات العمل، وشدد على سرعة انتهاء الاستمارات الإلكترونية بجميع الإدارات التعليمية.

كما شدد على ضرورة التصحيح أولًا بأول لجميع المواد الدراسية وعدم خروج أي نتيجة إلا بعد اعتمادها من اللواء المحافظ، كما شدد على ضرورة إبلاغ وكيل الوزارة عند حدوث أي مشكلة لا قدر الله.

كما عقد اجتماعًا مع موجهي المواد الدراسية للتعليم العام والفني وموجهي الأنشطة الدراسية، وأكد على حل السلبيات بالمدارس من خلال سد العجز للمدرسين من خلال مسابقة العمل بالحصة والتطوع.

كما أكد على حل مشكلة الرواكد بالإدارات وإصلاح الدسكات وعمل الصيانة البسيطة للمدارس خلال إجازة نصف العام وستتم مكافأتهم.