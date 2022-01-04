الثلاثاء 04 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

حوادث

وزير الداخلية يُهنئ البابا تواضروس والأقباط بعيد الميلاد المجيد

اللواء محمود توفيق
اللواء محمود توفيق

بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة للبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.
وجاء في نص برقية وزير الداخلية:"يسرني أن أبعث لقداستكم والإخوة المسيحيين بأصدق التهاني وأسمى الأماني بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، إن احتفالاتنا بهذه المناسبة، إنما تعكس حقيقة المشاعر والروابط التي تُجسد مشاعر التماسك بروابط الانتماء والمواطنة لأبناء الأمة المصرية في مواجهة الشدائد، لتحقيق المزيد من التنمية في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي، وكـل عــام وقداستكم بخــير".
كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة للأنبا إبراهيم إسحاق سدراك، بطريرك طائفة الأقباط الكاثوليك بمصر، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، جاء بها:"بأصدق التهاني وأطيب الأمنيات، يُسعدني وهيئة الشرطة أن نتقدم لكم والإخوة أبناء الطائفة الكاثوليكية في مصر، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، راجين المولى عز وجل دوام التوفيق والسداد لكم ولأمتنا المصرية العريقة الخير والتكامل والمحبة والازدهار، وكل عام وأنتم بخير".
كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة مماثلة للدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، جاء بها:"يسُرني في مناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، أن أبعث إليكم والطائفة الإنجيلية بأصدق التهاني القلبية، راجياً لكم جميعاً أطيب الأمنيات بموفور الصحة والعافية ودوام التوفيق والسداد، ولمصرنا الغالية مزيداً من التماسك والازدهار .. وكـل عــام وأنتــم بخــير".
كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة لجميع الإخوة المسيحيين من القادة والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاوني الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم في مأموريات حفظ السلام، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وجاء بالبرقية:"في مناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، يسرني أن أبعث بأصدق التهاني وأطيب الأمنيات للإخوة المسيحيين من القادة والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاوني الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم في مأموريات حفظ السلام".
وتابع الوزير:"إننا إذ نشارك أشقاءنا احتفالهم السنوي في هذه المناسبة، لنؤكد لهم اعتزازنا بكل ما يجمع أبناء الأمة المصرية من محبة ومودة، تؤكد إصرارهم على وحدتهم وتماسكهم في مواجهة الشدائد، وكل عام وأنتم بخير".

وزير الداخلية البابا تواضروس عيد الميلاد المجيد

رئيس التحرير

وائل لطفي

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