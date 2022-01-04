عذبه شقيقه وزوجته طمعًا فى ميراثه.. دار «أطفال وكبار بلا مأوى» تنقذ معاقًا من قسوة الأهل

استجابت دار رعاية أطفال وكبار فاقدي الرعاية بمحافظة الشرقية، التابعة للتضامن الاجتماعى برئاسة المستشار إيهاب جودة، رئيس مجلس الإدارة، لاستغاثات من مركز الحسينية، بمحافظة الشرقية، لإنقاذ حالة الشاب "سعدي السيد محمد، من ذوى الإعاقة الكاملة، والذى يتعرض للقهر والتعذيب على يد شقيقه وزوجته، بعد وفاة والدته.

حيث أبلغ عدد من الأهالى بتعرض الشاب سعدي، فى العقد الثاني من العمر، للتعذيب، وتبين أن أمه متوفاة منذ 12 سنة، وهو يعاني من إعاقة كاملة في الأطراف الأربعة، ولا يستطيع الحركة مطلقًا.

بدأت معاناة سعدي حين تزوج والده بعد وفاة والدته، وأقام ببلدة مجاورة، واستولى على معاش سعدى المعاق، وبطاقته وتركه دون رعاية أو مصروف، فأخذه شقيقه للعيش معه.

ووردت لدار رعاية الأطفال والكبار من فاقدي الرعاية بالشرقية، استغاثات بتواجد الشاب سعدى فى منزل شقيقه والذي قام بحبسه فى غرفة أعلى السطح بجوار الطيور على الرغم من أن البيت مكون من 3 طوابق، وذلك فى غرفة بدون حمام، حيث يقوم الشاب بالتبول والتبرز على نفسه دون استحمام أو تبديل ملابسه، بسبب ظروفه الصحية، مما أصابه بجروح وقروح بكافة أنحاء الجسد، إلى جانب عدم إطعامه سوى مرة واحدة باليوم، ويقضي اليوم فى البكاء بسبب الجوع والألم.

وبرفقة الاستغاثات قدم بعض شهود العيان ما يفيد ضرب وتعذيب شقيقه وزوجة شقيقه له، رغبة منهما فى وفاة الشاب المعاق حتى يكون شقيقه هو الوريث الوحيد لما ترك الأبوين.

من جانبه وبعد إخطار الأجهزة الأمنية، قال المستشار إيهاب جودة، رئيس مجلس إدارة دار رعاية الأطفال والكبار من فاقدي الرعاية، إنه قد تم تحريك فريق على الفور، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، لمنزل الشاب سعدى المجنى عليه، وتبين وجوده فى مكان غير ملائم لحالته، وتم حمله ونقله للدار، حتى يعيش حياة آدمية.

وأضاف جودة أنه سيتم توقيع الكشف على الشاب وتلقيه العلاج اللازم لإنقاذ حياته.