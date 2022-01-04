الثلاثاء 04 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الفريق أول محمد زكى يتفقد عددًا من الأنشطة التدريبية للطلبة بالكلية الحربية

الفريق أول محمد زكى
الفريق أول محمد زكى

قام الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، بزيارة تفقدية للكلية الحربية، رافقه خلالها الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من قادة القوات المسلحة.

جاء ذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على متابعة برامج تدريب وتأهيل طلبة الكليات والمعاهد العسكرية.

وألقى الفريق أول محمد زكى، كلمة نقل فيها تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، لطلبة الكلية الحربية، وقدم من خلالها التهنئة للطلبة الجدد على انضمامهم للكليات والمعاهد العسكرية ليكونوا بمثابة دماء جديدة داخل القوات المسلحة، موكدًا أن القيادة العامة للقوات المسلحة تولى اهتمامًا كبيرًا بإعدادهم لتخريج ضباط مقاتلين قادرين على حماية تراب الوطن المقدس وتحمل المسئوليات الجسام الملقاة على عاتقهم.

وشاهد، خلال الزيارة، عددًا من الأنشطة التدريبية لطلبة الكلية الحربية والطلبة المستجدين من الكليات والمعاهد العسكرية والتى بدأت بأنشطة رياضية تضمنت تمرينات الكفاءة البدنية التى يقوم الطلبة بتأديتها بشكل يومى خلال تواجدهم بالكلية، والتى أظهرت مدى ما يتمتع به طلبة الكلية الحربية من قدرات بدنية عالية.

كما تفقد عددًا من الأنشطة التدريبية المختلفة تضمنت قفزة الثقة والكروس فيت، أعقبه المرور على ميادين التدريب المطورة والموانع وميادين الفروسية، وأشاد بما لمسه من قدرات وكفاءة عالية لطلبة الكلية الحربية والطلبة المستجدين من الكليات والمعاهد العسكرية والوصول إلى أعلى درجات الاستعداد خلال فترة إعدادهم بالكلية.

وشارك القائد العام للقوات المسلحة طلبة الكلية الحربية تناول وجبة الإفطار، وناقشهم فى العديد من الموضوعات فى شتى المجالات، واستمع لآرائهم واستفساراتهم المختلفة وأوصاهم بالتفانى فى التدريب وتحصيل العلم والاهتمام بلياقتهم البدنية، والتمسك بالمبادئ العريقة للعسكرية المصرية ليكونوا أجيالًا قادرة على تحمل المسئولية وصون مقدسات الوطن.

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