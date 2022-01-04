الثلاثاء 04 يناير 2022
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عالم

منية البوسالمي: قدمنا دعاوى للنيابة حول تورط «النهضة» في الاغتيالات السياسية

جريدة الدستور

قالت  المحامية التونسية منية البوسالمي، عضو في هيئة الدفاع عن الشهيدين" شكري  بلعيد ومحمد البراهمي" اللذين اغتالتهم حركة النهضة، أن القضاء التونسي وجه لنور الدين البحيري أمين سر حركة النهضة التونسية الاخوانية قضايا تتعلق باتهامه بمنح  جوازات سفر لأشخاص متورطين في قضايا إرهابية واغتيال معارضين سياسيين، بالاشتراك مع كادر كبير في وزارة الداخلية يدعى فتحي البلدي.

وأضافت عضو في هيئة الدفاع عن الشهيدين" شكري  بلعيد ومحمد البراهمي"، في تصريحات لـ"الدستور"، "لقد قدمنا عدة شكاوى الي النيابة العامة حول تورط حركة الاخوان وعلى رأسها راشد الغنوشي في الاغتيالات السياسية، بمساعدة جهاز الأمن الموازي بوزارة الداخلية تحت إشراف المتهم الثاني فتحي البلدي مدير عام سابق بوزارة الداخلية".

- عقوبة البحيري قد تصل للإعدام وفقا لقانون محاربة الإرهاب

وتابعت منية البوسالمي، وفقا لفصول قانون محاربة الإرهاب لسنة 2015  فإن العقوبة التي تطال البحيري تصل  حتى الإعدام، باعتبار أن ما قام به يعتبر مشاركة في الاغتيالات و نشر الإرهاب وتسهيل تحركات الارهابيين.

و كان وزير الداخلية التونسي توفيق شرف، قد كشف أمس  الاثنين، عن تورط النائب نور الدين البحيري نائب رئيس حركة النهضة الإخوانية في قضايا إرهابية ومنح الجنسية التونسية لأفراد أجانب.

وقال توفيق شرف الدين خلال مؤتمر صحفي  من العاصمة التونسية، إنه تم تقديم الرعاية الصحية لنور الدين البحيري، مؤكدا أن قرار الإقامة الجبرية المفروضة عليه استند إلى أسس قانونية وبناء على شبهات جدية تتعلق بتقديم جوازات سفر لأشخاص بطريقة غير قانونية.

وأوضح وزير الداخلية التونسي، أن إيقاف القيادي بحركة النهضة كان بسبب وجود شبهة في قضية إرهابية، حيث منح أشخاصًا من بينهم فتاة سورية، الجنسية التونسية دون أي موجب قانوني.

وكشف توفيق شرف الدين عن قيام البحري بتحركات مشبوهة بعد وجود شبهات جدية  في تقديم وثائق وتسريب جوازات سفر بطريقة غير قانونية في سفارة تونس بفيينا وتسليم جنسيات بطريقة غير قانونية. 

منية البوسالمي شكري بلعيد محمد البراهمي تونس الاخوا أعضاء حركة النهضة الإخوان

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