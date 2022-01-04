الثلاثاء 04 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

يعتقد أن مصدره الكاميرون.. فرنسا تعلن إصابة 12 بمتحور جديد من كورونا

جريدة الدستور

أعلن معهد مستشفى جامعة مرسيليا للأمراض المعدية في فرنسا، عن رصد متحور جديد من سلالة كورونا في جنوب فرنسا، ووفقًا لما نقلته وسائل الإعلام الفرنسية فقد أعلنت السلطات الفرنسية عن إصابة 12 شخصًا بمتحور جديد لفيروس كورونا «غير معروف»، بينما يُعتقد أنه جاء إليها من خلال مسافر قادم من الكاميرون بإفريقيا.

وأطلق الخبراء في مستشفى جامعة مرسيليا على المتحور الجديد بشكل مؤقت اسم «B.1.640.2»، مؤكدين أن المصاب «صفر» كان رجلًا كاميرونيًا عائدًا إلى مرسيليا في جنوب فرنسا، ويأتي رصد المتحور الجديد، فيما يواصل المتحور «أوميكرون» التفشي عالميًا.

-"فاينانشيال تايمز": اشتداد موجة كورونا في أمريكا بسبب أوميكرون

يأتي هذا فيما رصدت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية في عددها الصادر، اليوم الثلاثاء، عواقب اشتداد موجة فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" الأخيرة داخل الولايات المتحدة الأمريكية، والمدفوعة بارتفاع إصابات متحور أوميكرون، فضلًا عن العواصف الشتوية، والتي أدت جميعها إلى توقف العودة إلى العمل بعد انقضاء إجازة أعياد الميلاد.


وأفادت الصحيفة، في تقرير نشرته عبر موقعها الرسمي، بأن الأمر تسبب أيضًا في تقطع السبل بركاب شركات الطيران وترك العديد من المكاتب والأعمال التجارية والمدارس والكليات فارغة بعد انقضاء فترة الأعياد الرسمية، مع الإشارة إلى اقتراب المعدل المتداول لسبعة أيام من رصد حالات الإصابة بكوفيد يوم أمس الأول إلى عتبة الـ400 ألف إصابة جديدة، وفقًا لمتعقب بيانات الفاينانشيال تايمز، وكان هذا المعدل ضعف معدله عن الأسبوع السابق وأعلى بكثير من ذروات الإصابة السابقة، ما أجبر أرباب العمل على إعادة التفكير في خطط العودة إلى المكاتب مرة أخرى.

معهد مستشفى جامعة مرسيليا فرنسا كورونا “أوميكرون” سلالة متحورة جديدة متحور جديد لفيروس كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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