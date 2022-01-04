«العربية»: «الحوثيون» رفضوا إدخال سفينة مساعدات من برنامج الغذاء العالمي ديسمبر الماضي

أفادت مصادر خاصة لقناة العربية الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن "الحوثيين" رفضوا في ديسمبر الماضي، إدخال سفينة مساعدات من برنامج الغذاء العالمي، وأن المساعدات التي رفض "الحوثيون" إدخالها قبل أسابيع اضطرت للرسو بجدة، ثم عادوا وطالبت بإرسال المساعدات بعد أسابيع من رفضها.

وأضافت المصادر للقناة، أن سفينة المساعدات الممولة من أمريكا عادت لميناء الحديدة وتنتظر تفريغ شحنتها.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن قد أعلن في وقتٍ سابق، قيام الحوثيين بعملية اختطاف بالسطو المسلح لسفينة الشحن "روابي" التي ترفع العلم الإماراتي، قبالة محافظة الحديدة.

وقال المتحدث باسم التحالف العميد تركي المالكي في بيانٍ، إن السفينة تحمل معدات خاصة بتشغيل المستشفى السعودي الميداني بجزيرة سقطرى، وإن عملية القرصنة تعد تهديدًا حقيقيًا لحرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية في باب المندب.

وقال التحالف إن السفينة تحمل على متنها عربات إسعاف ومعدات طبية خاصة بتشغيل مستشفى سعودي في جزيرة سقطرى، معتبرًا أن ذلك عملية القرصنة تهديد حقيقي لحرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية في البحر الأحمر، مؤكدًا أن سفينة الشحن المختطفة كانت تقوم بمهمة بحرية من جزيرة سقطرى إلى ميناء جازان.