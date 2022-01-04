«بيت الشيطان».. القصة الكاملة لقتل طفل قرية «حنا حبيب»

تعيش قرية "حنا حبيب" حالة من الحزن الشديد بعد العثور على جثة الطفل سالم علي داخل منزل مهجور يطلق عليه أهالي القرية "بيت الشيطان" وشيع الأهالي جنازة الطفل وسط انهيار من أسرته بعد اكتشافهم أنه كان ضحية محاولة اعتداء جنسي فاشلة.

التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة كشفت التفاصيل الكاملة للجريمة حيث تبين أن الطفل اختفى عقب خروج من منزله وظلت أسرته تبحث عنه ليوم كامل حتى أبلغ سائق توك توك أسرته والأجهزة الأمنية بالعثور على جثته في منزل مهجور وادعى المتهم أنه فوجئ بالجثة لدى دخوله المنزل المهجور بغرض قضاء حاجته.

فريق البحث انتابه الشك في أقوال الشاب المبلغ وبإعادة مناقشته فجر المفاجأة بأنه وراء قتل الطفل عقب فشله في اغتصابه.

وكشفت أجهزة البحث الجنائي في مديرية أمن الفيوم لغز العثور على طفل مقتولاً داخل أحد البيوت الريفية المهجورة في قرية حنا حبيب التابعة لمركز الشواشنة بالفيوم.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم إخطارًا من العقيد إسلام لطيف مأمور مركز الشواشنة بالعثور على الطفل سالم علي الجياز مقتولاً وملقى داخل أحد البيوت الريفية المهجورة بقرية حنا حبيب.

قرية حنا حبيب

جرى تشكيل فريق بحث قاده العقيد مصطفى حسن رئيس فرع البحث الجنائي لقطاع غرب الفيوم، والمقدم أحمد بدران مفتش مباحث قسم شرطة الشواشنة، والنقيب سيف عادل معاون مباحث القسم، تحت إشراف اللواء ياسر صلاح مدير إدارة البحث الجنائي بالمحافظة، حيث تبين من تحريات فريق البحث أن المتهم يُدعى "هشام. م. ع" 15 عامًا - سائق توكتوك، مقيم بقرية حنا حبيب.

أكدت التحريات أن المتهم استدرج المجني عليه لمنطقة البيوت الريفية المهجورة المخصصة لشباب الخريجين، ونزع ملابسه عنوة بعد أن أنقض عليه محاولاً الاعتداء عليه جنسيًا، إلا أن المجني عليه قاومه وهدده بفضح أمره, ما دفع المتهم إلى إحضار قالب طوب أبيض أجهز به عليه، مصيبًا إياه بكسر في الجمجمة.

قرية حنا حبيب

ألقي القبض على المتهم، واعترف بارتكابه جريمة القتل، وتقرر حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.